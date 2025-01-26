美新國務卿與大陸外長通話 魯比歐、王毅台海議題交鋒

繼川習通話後，大陸外交部24日深夜通報，大陸外長王毅應約和美國國務卿魯比歐通電話，王毅闡述中方在台灣問題上的原則立場，要求美方務必「慎重處理」，並罕見使用「好自為之」的嚴肅外交辭令寄語魯比歐。

美國國務院發言人布魯斯說，魯比歐向對方表示，川普政府將追求促進美國利益，並以美國人民為優先的美中關係，並強調美國對區域盟友的承諾，並嚴重關切中國對台灣及南海的脅迫行動。

香港南華早報25日報導，美方和中國外交部的紀要，對台灣的記述有所不同，但美國國務院尚未回應置評請求。

華爾街日報報導，這是美國總統川普就任後，美中外長首度通話，也是北京願和川普政府「進入正題、言歸正傳」的一個跡象。魯比歐常嚴詞批評中國，他2020年川普第一任時與幾位美國官員一起兩度被中國制裁，時任中國外長也是王毅。此次通話顯示，北京準備繞過對他的制裁和他交往，此時也正值川普已展現與北京談判的意願，而非立刻發動貿易戰。

據中方發布，王毅重申中美本著相互尊重、和平共處、合作共贏推動中美關係穩定的原則，表示中方無意超越或取代誰，但必須捍衛自身的正當發展權利。

涉台方面，王毅強調，「台灣自古以來就是中國領土的一部分，我們絕不允許把台灣從中國分裂出去」，和「美國在中美三個聯合公報中就奉行一個中國政策作出了莊重承諾，不能背信棄義」。據中方發布，魯比歐稱，「美方不支持『台灣獨立』，希望台灣問題以海峽兩岸都能接受的方式得到和平解決。」

值得注意的是，王毅最後還對魯比歐說，「希望你好自為之，為中美兩國人民的未來，為世界的和平與穩定發揮建設性作用」。

其中，「好自為之」是中方罕見的嚴厲外交辭令，過去曾對前任英國首相蘇納克、南韓總統尹錫悅使用。