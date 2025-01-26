陸三大航空 去年估虧288億

大陸國航、東航、南航三大國有航空公司，陸續公布完2024年財報預虧公告。受到行業競爭加劇以及匯率波動等因素的影響，三大航預計共虧損人民幣47.1億元（新台幣212億元）至人民幣64.1億元（新台幣288億元），相較2023年共虧損人民幣134.2億元（新台幣603億元），年減五成至六成。

澎湃新聞報導，2024年三大航都出現虧損。其中，國航預計虧損人民幣1.6億元到人民幣2.4億元，相較2023年虧損收窄77.1%至84.7%。

東航預計虧損人民幣33億元至人民幣43億元，相較2023年虧損收窄47.4%至59.6%。南航預計虧損人民幣12.5億元到18.7億元，相較2023年虧損收窄55.6%至70.3%。

陸三大航去年虧損概況

值得注意的是，除了三大航還在虧損外，整體大陸航空公司已經有20家開始賺錢，中國航空運輸協會通報，2024年航空公司已整體獲利人民幣44.7億元，順利轉虧為盈。

其中有20家航空公司獲利，顯示民航業者正逐步走出疫情帶來的困境，走向復甦，外界預估三大航空公司也有望在2025年轉虧為盈。

中國航空運輸協會認為，2024年航空客運市場「旺丁不旺財」現象較為突出，例如經濟艙平均票價與2023年相比下降超過10%。顯示國內市場競爭加劇，國際市場需求不如預期。

2025年全國民航工作會議9日在北京召開。會議指出，2024年全行業與2023年相比減少虧損人民幣206億元，總體實現轉虧為盈。