華為小米降價搶補貼 蘋果13創歷史新低價

大陸官方補貼手機帶動一波銷量，各大手機品牌業者加碼促銷，華為小米等大陸國產手機均出現大降價，蘋果13手機甚至跌破人民幣3,000元創歷史新低，蘋果16則降至人民幣4,499元。

大陸央視報導，手機等數位產品購新補貼自20日實施以來，短短四天內已有792萬名消費者申請1,078.6萬件購新補貼。

忻州網報導，2025年消費品以舊換新政策擴大補助範圍，多地啟動手機等數位產品購新補貼，陸媒估計，國補政策推動手機銷量預計達3億支，進一步激發消費活力，助力手機市場回暖。

手機等數位3C產品補貼方面，個人消費者購買單件銷售價格不超過人民幣6,000元的手機、平板、智慧手表(手環)三類數位產品，可享受購新補貼15%，每件補貼最高不超過人民幣500元。例如6,000元的手機按15%的標準計算，補貼應為900元，但實際補貼仍為500元。

多條和iPhone相關的消息沖上微博熱搜，有網友發現國補後iPhone13 128G版本到手價格跌破3,000元降到歷史低價。目前蘋果手機部分主力機型大部分都能享受國家補貼,包括iPhone15、iPhone16等。

蘋果iPhone 16在京東的售價已經降至4,999元，享受購新補貼後的價格為4,499元，而在天貓的售價則為5,199元，享受購新補貼後的價格為4,699元。

大陸國產手機降價力度很大，小米華為榮耀vivo熱門機型也非常火爆，小米15也降價到4,999元，小米旗下的頂級影像旗艦小米14 Ultra主動從6499元降價至5999元，降價後符合國家補貼政策,實際價格來到5,499元，比未降價前便宜了足足1,000元。

此外，原本起售價格高達6,499元的vivo X100 Ultra，疊加國補後的售價僅為4,699元，降價幅度接近2,000元，2023年發佈的華為Mate 60標準版，原起售價格為5,499元，疊加國補後僅為3,899元。