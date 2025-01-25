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春節期間 兩岸小三通旅客估達五萬人次

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
圖文旅客透過兩岸小三通航線往返。報系資料照
圖文旅客透過兩岸小三通航線往返。報系資料照

春節將至，據廈門邊檢總站預計，1月28日(除夕)至2月4日(正月初七)，兩岸「小三通」客運航線出入境旅客量將超5萬人次。

據中新社報導，大陸福建廈門邊檢總站相關負責人表示，春節假期期間，廈門五通客運碼頭每日出境客流高峰時段為8時30分至10時、11時至13時、16時至17時30分，入境客流高峰時段為9時至10時30分、11時30分至15時、17時至18時。

因應春運啟動，廈金「小三通」客運航線日前已宣布，由每日往返20個班次增加至往返24個班次。

為因應春節人潮，大陸官媒報導稱，福建各口岸深化打造「閩台同心」邊檢通關保障品牌，豐富方言引導與民俗特色服務保障，多措並舉全力做好春節假期口岸高效順暢通關工作。

另，2025年春節假期，福建口岸將迎新一輪出入境客流高峰。據廈門邊檢總站預測，福建口岸出入境旅客量預計超19萬人次，較2024年春節假期增長約5.5%，日均出入境旅客量較1月相比增長約18.6%。

廈門 春節 福建

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