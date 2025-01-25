日消費者指定要買！陸平板電視在日本市佔率首超5成

大陸電視品牌運用全球採購能力和合理價格，逐步擴大在日本電視市場的市佔率，最新調查顯示，在日本的平板電視市場中，來自大陸的海信集團和TCL等公司其銷量份額在2024年首次超過50%，為2004年開始統計以來的第一次。

日經中文網報導，日本調查公司BCN綜研統計顯示，2024年，海信旗下、運營原東芝「REGZA」品牌的TVS REGZA公司以25.4%位居榜首。海信的自有品牌位居第3，佔15.7%，集團整體份額達到41.1%，首次超過4成。TCL的市佔率為9.7%，超過索尼和松下，躍居第4位。

BCN綜研的首席分析師森英二表示，受物價上漲影響，人們的節約意識增強，購物選擇上正在轉向大陸品牌。以55英吋液晶電視來說，松下的價格為20萬日元，而海信的售價可以壓到10萬日元以下。

日本家電量販店的負責人表示，大陸品牌以年輕人為中心不斷滲透，指名要購買價格便宜的大陸企業產品的情況也很常見。大陸企業以實惠的價格為武器，在日本開拓支援網路影片的電視市場，從2020年到2024年將市佔率提高了約20個百分點。

此外，大陸企業此前一直以40英吋以下的中小型尺寸電視為中心開拓日本市場，但最近也在大螢幕、高畫質產品方面發起攻勢。海信的「Mini LED」在大螢幕上也能使色彩更加鮮艷，開拓高價位市場，帶動在日本的電視銷量比2023年增加了33%。