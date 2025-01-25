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究竟有沒有用新疆棉？Shein：賣到「這裡的」沒有用

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸快時尚電商巨頭Shein。(路透)
大陸快時尚電商巨頭Shein。(路透)

路透社報導，計畫於倫敦IPO的大陸跨境電商Shein在24日發出聲明指出，要求其合作製造商僅從獲批地區採購棉花，這些地區不包括中國，以確保銷往其最大市場美國的產品符合規定。然而Shein並未明確表示，對棉花來源的限制是否適用於英國等其他市場。

Shein歐洲、中東和非洲區總法律顧問朱軼楠（Yinan Zhu）指出，此舉是要符合美國的《防止維吾爾人強迫勞動法》（Uyghur Forced Labor Prevention Act），該法旨在禁止含有中國強迫勞動生產的產品進入美國市場。

朱軼楠在提交給英國議會委員會主席的書面證詞中表示，獲批的棉花來源包括澳洲、巴西、印度、美國，以及「在有限情況下」來自歐洲、中東、非洲和東南亞的特定國家。

Shein此前曾被指控其產品含有來自中國新疆地區的棉花，而美國政府及NGO指責中國政府在新疆強迫維吾爾族人勞動並侵犯人權。對此，北京方面否認任何此類指控。而Shein則表示其供應商行為準則禁止強迫勞動，無論產品銷往何地均適用。

朱軼楠強調，Shein並未全面禁止在產品中使用中國棉花，前提是該用途未違反Shein經營所在司法管轄區的法律法規。

這一回應並未讓英國工黨議員、跨黨派商業與貿易委員會主席伯恩（Liam Byrne）感到滿意，他已要求Shein明確說明其銷往英國的商品是否含有新疆棉花，「我只想知道真相，我相信英國消費者也想知道真相。如果那（IPO）時刻真的到來，我可以肯定地說，英國投資者也會想知道真相。」

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