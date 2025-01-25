陸網信辦抓牢網路資訊傳播 新聞單位需「持證亮牌」

大陸國家網信辦為抓緊網路資訊傳播的控制，近期清查一批未獲官方許可即在網路上進行新聞資訊傳播的單位。另外，推進實施「持證亮牌」專案，對獲得許可提供網路新聞資訊服務的帳號統一增加紅「V」標識，並明示服務主體名稱、許可證編號和服務類別。

央視報導，大陸國家網信辦近期深入展開「清朗·整治違規開展網路新聞資訊服務」專項行動，積極推動網路新聞資訊服務單位「持證亮牌」，清理處置一批新聞資訊服務領域的違法違規資訊和網站、公眾帳號，稱著力規範網上新聞資訊傳播秩序。

大陸國家網信辦在專項期間查處一批違法違規盡情網路新聞資訊服務的行為。一是仿冒假冒新聞單位，如「中國國際新聞網」、「黑龍江在線網」等網站，網易號「華夏早報」、西瓜視頻號「資訊新報」等網站。

二是違規進行採訪報導者，文中稱，某文化傳媒有限公司未取得網路新聞資訊服務許可，非法招募「記者」，打著新聞單位名義採訪，違規發布新聞資訊。

三是借輿論監督名義，謀取不正當利益。百家號「房財經」、微博帳號「瀟湘經略」、微信公眾帳號「乳韻之家」等，違規進行網路新聞資訊服務，發布涉企負面資訊，並借機尋求商業合作或對企業進行敲詐勒索。

根據大陸《互聯網新聞信息服務管理規定》，通過網站、應用程序、論壇、部落格、公眾帳號、即時通訊工具、網絡直播等形式向社會公眾提供網路新聞資訊服務，應當取得「互聯網新聞信息服務許可」，禁止未經許可或超越許可範圍開展互聯網新聞信息服務活動。所謂網路新聞資訊服務，包括網路新聞資訊採編髮布服務、轉載服務、傳播平台服務。