小米SU7上市近一年首次發起召回 涉及超過3萬輛車

小米SU7上市近一年，近日首次發起召回，涉及超過3萬輛小米SU7。此前，有多位小米SU7車主在去年11月表示，在11月14日中午至11月15日凌晨，因自動停車功能故障，導致車輛停車過程中發生碰撞。

大陸市場監管總局官網24日披露，，米汽車科技有限公司日前根據《缺陷汽車產品召回管理條例》和《缺陷汽車產品召回管理條例實施辦法》的要求，向國家市場監督管理總局備案了召回計劃。決定自即日起，召回2024年2月6日至2024年11月26日生產的部分SU7標準版電動汽車，共計30,931台

大陸《科創板日報》報導，對於此次召回，小米汽車在其官方平台稱，停車事故在去年11月發生，經過兩個月長時間反復測試驗證，驗證確認安全穩妥。雖然本次升級不需要物理更換任何零件，在與主管部門溝通和協商後，本著對用戶認真負責的態度，仍按照召回的程序進行管理和備案，小米汽車主動發起本次OTA軟體升級召回。

多位小米SU7車主在去年11月表示遇到自動停車功能故障，導致車受到不同程度損毀，有車主自發建立碰撞事故維權群組，並匯集超過70名小米SU7車主。車主與小米汽車線上客服以及售後維修人員聯繫後，官方均表示這是由於系統故障所致，而根據小米汽車官方公示，相關投訴總量為255例。

小米當時除了承擔全部維修費用外，還在維修期間提供維修期間的交通補貼，但是並未向車主提供更為詳細的故障原因和事故調查報告。

據介紹，小米SU7全系車型均搭載基於端到端模型的代客停車輔助功能，可以實現最高23km/h的地下車庫巡航。對停車場內車道、障礙物進行精確感知，並實現障礙物繞行、甚至倒車避讓。小米汽車官方曾表示，智慧停車功能在沒有網路的情況下依舊可正常使用。