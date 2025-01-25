陸國有銀行 4.5兆挺AI

為推動、支持人工智慧產業鏈，大陸國有商業大行中國銀行廿三日晚間發布行動方案，宣布未來五年，為大陸ＡＩ全產業鏈各類主體提供合計規模不低於規模人民幣一兆元（約新台幣四點五兆元）的專案綜合金融支持，服務產業鏈各環節金融需求。

據「中國銀行支持人工智慧產業鏈發展行動方案」，將在未來五年內，為大陸ＡＩ全產業鏈各類主體提供合計規模不低於人民幣一兆元專案綜合金融支持，其中股、債合計不低於人民幣三千億元，同時建立與人工智慧技術創新適配的專項制度保障。

按照方案，中國銀行將賦能本土科技自立自強，例如透過股、貸、債、保、租等多元化金融工具，賦能智算基礎建設發展；以及，圍繞大陸國家算力樞紐節點規畫，支援智算中心及配套設施及園區基礎建設。還有，提供財產險、首台（套）重大技術裝備綜合保險等金融保障，提升企業風險管控能力。

中國銀行還提到，建立「股權＋商行＋投行」一體化服務體系，助力關鍵核心技術企業打通資本市場融資渠道，培育產業鏈「獨角獸」和上市企業。

在促進ＡＩ場景應用上，中國銀行將建置產業鏈上下游對接平台，打造不同場景下差異化的供應鏈金融服務方案，包括扶持「人工智慧＋機器人」、「人工智慧＋低空經濟」、「人工智慧＋生物製造」等新領域。

去年大陸就多次發布政策推動ＡＩ發展。二○二四年初，工信部等七部門發布，「關於推動未來產業創新發展的實施意見」，明確利用人工智慧、先進運算等技術精準辨識及培育高潛能未來產業，以推廣新型工業化；七月，工信部等四部門發布ＡＩ產業綜合標準化體系建設指南。不只中央，近日，浙江省也推出「人工智慧＋」的行動計畫，加大支持人工智慧發展。

中國銀行此舉是否掀起大陸銀行業加碼支持數位經濟、人工智慧產業鏈的浪潮值得關注。