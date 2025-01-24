人民幣攀近一月高點

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導
人民幣對美元匯率在岸和離岸市場雙雙大漲。 （取自澎湃新聞）
人民幣對美元匯率在岸和離岸市場雙雙大漲。 （取自澎湃新聞）

人民幣對美元匯率昨（24）日在岸和離岸市場雙雙大漲，在岸人民幣即期匯率盤中接連升破7.27、7.26、7.25和7.24等關口，盤中最高升值至7.2370，較前一交易日收盤價大漲超過500基點，下午盤收盤價7.2412，較上一交易日上漲462基點，來到去年12月以來的近一個月高點。

澎湃新聞報導，更多反映國際投資者預期的離岸人民幣對美元匯率同樣走強。離岸人民幣昨日對美元匯率接連升破7.28、7.27、7.26、7.25和7.24關口，截至發稿，最高升至7.2389，較前一交易日收盤價上漲近500基點。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數昨日大跌，單日從108.1977最低跌至107.4774，下跌超過0.5%。

川普當天在達沃斯世界經濟論壇的演講中表示，隨油價下跌，他會要求立即降低利率，世界各地利率同樣應該下降。外界認為，川普演講是導致美元走跌的重要因素。

人民幣 川普 指數

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