兩岸人物／愛詩王長虎 鑽研影音平台

受AI人工智慧趨勢影響，許多大陸科技界高層近年紛紛選擇離開大廠舒適圈，轉而投身創業，而AI影片公司愛詩科技創辦人王長虎也在此其中。

王長虎的愛詩科技近日宣布完成A2至A4輪融資，總金額近人民幣3億元（約新台幣13億元），其終極目標是要在未來集中人力和資源，於三至六個月內趕上人工智慧Sora目前水準，做出全球最好的影片大模型和國民級的AI Native影片應用。

王長虎小檔案

隨著OpenAI Sora發布，大陸多家AI影片公司迎來融資熱潮。

其中，鈦媒體AGI指出，愛詩科技A2輪融資由螞蟻集團投資；近期A3、A4輪融資由北京市人工智慧產業投資基金、國科投資及光源資本投資。

王長虎曾在微軟亞洲研究院、字節跳動等公司中擔任重要職位，參與了搜索引擎、抖音和TikTok等產品的開發和優化，他在這些公司中扮演「送水者」的角色，即通過技術推動和創新，確保這些產品能夠順利運行和用戶廣泛使用，但他本人卻往往不被公眾直接注意到，就像是幕後的無名英雄。

回到2023年時，在ChatGPT亮相過去幾個月後，LLM（大型語言模型）模型層玩家就已紛紛就位。隨百度、阿里、商湯等企業先後發布自研自然語言處理（NLP）大模型，一眾模型層創業公司和明星創業家也已拿到融資。

在眾創業者懷抱成為「下一個OpenAI」夢想之外，也圍繞著應用層—成為「下一個Jasper AI（AI生成文字工具）」的同時，王長虎卻未把視角禁錮在此，他選擇在LLM和應用層兩個熱潮之外，選擇走自己的路，投入視覺的賽道，圍繞AIGC（生成式AI）建立多模態演算法平台。

王長虎說，AI的核心還是內容，圍繞在AIGC（生成式AI）也會涉及版權問題、內容理解問題、發行問題，商業化變現的問題。

如今，PixVerse的中國版—愛詩影片大模型也在市場發布。目前，愛詩科技PixVerse全球用戶數超1,200萬，每月活躍用戶數近600萬。

回顧王長虎經歷，不難想見他做出與其他AI創業者不一樣的選擇。

王長虎作為視覺AI技術的堅定追隨者，自從業以來，從未錯過深度學習誕生後的每次技術發展小浪潮。2004年加入微軟亞洲研究院，經歷搜尋引擎飛速發展的時代；2017年加入字節跳動擔任AILab總監，陪伴抖音茁壯成長；2021年他成為龍湖數位與智慧轉型的掌舵人。