兩岸人物／360創辦人 當起AI傳道士

有「AI技術趨勢布道者」稱號的大陸資安大廠360集團創辦人、董事長周鴻禕，最近針對AI再有新動作，他在個人微博發布影片表示，自己在西安拍攝短劇，該劇除了要用AI做特效，還要引進AI智慧硬體作為道具，「比如無人狗、機器狗、機器人、各種智能眼鏡，如果有公司願意提供道具，可以幫你免費做置入，義務做宣傳。」

這部作品被視為大陸「首部AI短劇」，周鴻禕表示，製作這部短劇一方面是為了宣傳360集團近期推出能搜尋文字、語音、拍照、影片的AI搜索產品「納米AI搜索」；另一方面則是希望透過短劇的形式，讓更多人瞭解、學習和掌握AI，讓AI在人們生活中更加普及。

周鴻禕小檔案

太平洋科技報導，2023年初，隨著AI大模型概念開始在全球流行，360集團當時表示，公司從2020年開始便一直在類ChatGPT技術在內的AIGC技術上有持續性投入。周鴻禕也在多個公開場合表明對於發展AI技術的決心，多次提及諸如「All in AI」、「AI信仰」等說法。

周鴻禕近期在接受《中國企業家》雜誌的訪問時提到，過去兩年，他意識到AI給360集團帶來巨大的轉型機會，「AI是賦能，而非顛覆。AI不一定能打造第二增長曲線，它只要重塑原來的業務，就有可能讓公司獲得新生。」

周鴻禕重新將360集團從「網路安全」轉變為「AI和網路安全」的雙主線戰略」，除了在網絡安全的基礎上加上AI技術，還陸續發布「360智腦」、「360AI搜索」、「360AI瀏覽器」、「360智繪」、「AI數字員工」等多項AI產品，其中去年中發布的「AI助手」更與15家大模型合作，全面放進360的入口產品中。

為了推廣AI技術，周鴻禕甚至投身成為網紅。他在接受訪問時表示，自己2024年主要在做兩件事情，一是「All in AI」，在360集團打造AI超級產品；二是通過短影音和直播做企業家IP。而做個人IP最終是為了推廣360集團的AI產品。

過去一年的大陸社群媒體上，不時會出現周鴻禕身穿招牌紅衣亮相於短影片中，或侃侃而談公司新產品，或對時事發表個人看法，其「紅衣大叔」的形象深植大陸網友心中，並在一年內在各平台收穫千萬粉絲。

周鴻禕解釋，AI大模型這場工業革命正在改變和重塑所有行業。

另一方面，短影音和短劇正在重塑資訊溝通的方式，「這種情況下，企業家必須要與時俱進，親力親為，才能掌握和洞悉其中的規律，帶動整個企業實現轉型，而不是簡單地讓高管和員工去改變。」