王者歸來？華為回歸大陸市場拿下第一 蘋果慘跌、小米爆冷

華為手機在2024年頗有王者歸來的氣勢，去年第4季在中國大陸市場，華為拿下第一，蘋果銷量狂跌，若以去年全年銷量來看，華為衝到第二名，但小米卻意外爆冷，跌出前五名。

澎湃新聞報導，根據IDC資料顯示，中國大陸2024年手機銷量排名中，vivo超過蘋果拿到第一。華為變化最大，從榜外沖到第二，蘋果從第一掉到第三，終結一家獨大的局面，出貨量下降17%，在前五名廠商中跌幅最大。OPPO從第三滑落到第四，榮耀則從第四掉到第五，兩家差距不大，年出貨量僅相差50萬支左右。小米則意外跌出前五名。

2024年大陸手機市場的競爭局面可以總結為，華為、蘋果在高端市場爭霸，vivo、OPPO與榮耀在中端市場角逐，小米、傳音到海外市場對抗國際巨頭。

華為有加速收復失地的氣勢，中國手機市場2024年的關鍵字是洗牌，華為是最大變數。華為從2023年的第六，衝到2024年的第二，市占率躍升至16%。2024年Q1（Canalys）、Q4（Counterpoint Research）兩個季度，華為重返國內第一，市占高達18%。

華為全年出貨量4,600萬支，比2023年增加1,250萬支。這是什麼概念？一組資料可作為對比：2024年，中國大陸智慧手機市場全年出貨量2.85億支，微增4%，僅比2023年增加1,210萬台。

華為收復的「失地」，主要是高端市場。近一年，華為高端機的市占率一路上揚。到2024年Q3，華為在全球高端市場（600美元及以上）排名第三，市占率8%。

手機行業從業者周新分析，前期Mate60系列的銷量，更多靠品牌強大的傳播力，後來Pura70、Mate70系列，晶片經過半年一迭代，性能更有保證，影像能力回歸，再加上原生鴻蒙系統的優化，整體產品力回歸國內第一梯隊。

華為的市場占有率從2022年的8%、2023年的12%，漲到2024年的16%。不止一位受訪者表示，華為拿回的是原來屬於它的市場。

2017年-2020年，大陸國內五強的格局是華為、OPPO、vivo、小米、蘋果。2019年Q3是華為的最高峰，市占率高達42%，其餘廠商全部受挫。在600美元以上的高端市場，華為2020年更是以44.1%力壓蘋果拿下第一。

周新稱，目前華為主要推換代後的Mate70系列，伴隨著麒麟逐步下放、晶片產能增長，鴻蒙生態推進，華為2025年的市占率還將增長，對手的壓力會更大。

華為重新加入戰場，蘋果最受衝擊。2023年，蘋果在華十分風光，近五年來首次問鼎中國手機市場出貨量第一。進入2024年，局面逆轉。2024年Q2，蘋果跌到第六，由此出現大陸國產手機廠商包攬中國市場前五席的局面，這是有史以來第一次。

雖然2024年Q4，iPhone16系列因性能提升較大，以及蘋果降價博銷量，其單款手機出貨量回到當季第一，但沒有改變2024全年的局面，蘋果出貨量逆勢下跌17%，市占掉了4%，排名跌到第三。

在華為手機業務受困時，有「華為跌倒，蘋果吃飽」的說法，如今說是「華為回歸，蘋果跌慘」也不誇張。手機供應鏈人士張達分析，華為拆分出榮耀後，華為市占陡然下降；蘋果一路升，直到2023年底，華為5G旗艦機回歸，蘋果市占開始下降，2024年跌幅更明顯。

頭部手機廠商相關人士陸文從產品角度分析，華為和蘋果的主力機型價位重合，且兩家軟體自成體系，市占此消彼長是必然。華為和蘋果在高端市場形成了二分天下的局面，將展開一場長線戰爭。

蘋果在中國市場的營收也跟著下滑。蘋果2024年第3季財報顯示，大中華區依然是蘋果唯一收入下降的市場。這已經是蘋果在華連續第五個季度營收下滑。

蘋果在中國市場接連碰壁，過去一年，加速在印度、東南亞新興市場開店，收入創下季度記錄。從全球排名來看，蘋果最終在2024年再次擊敗三星，拿到第一。頭部手機廠商海外市場人士劉力對此表示，蘋果在發達地區市場依然處於強勢地位。

比較令人意外的是，2024年中國市場手機出貨量榜單中，很多人驚訝於小米竟然沒有進前五名。小米在2024年後三個季度中，拿到一個第五名，兩個第四名，其中Q4勢頭比較猛，在前五廠商中增速最快。

不過，IDC、Canalys資料均顯示，2024年全年小米沒有進入前五名。橫向對比，小米2023年排名第五，市占率13.2%。

外界推測，榮耀、OPPO和小米三家的出貨量差距應該不大，主要是華為回歸榜單前五後，讓市占與榮耀接近的小米跌出了前五名，或許與小米的高端化戰略，以及發表新品數量較少有關。小米幾乎放棄人民幣2,500元以下市場，小米15系列進入iPhone標準版所在的小屏旗艦賽道，起售價人民幣4,499元，告別3,000元級別；另一方面，手機銷量的增長可能與汽車SU7發佈、小米品牌進一步突破有關。

再看全球市場，小米全球化戰略的含金量還在上升。2024年，小米出貨量1.7億支，市占率13%，排名穩定在第三，與蘋果、三星的差距有小幅縮小。小米出貨量增長15.4%，在前五廠商中增速最快。

小米前三大市場是中國、歐洲、印度，此外，在拉美、東南亞的季度出貨量分別在600、400萬支量級。小米手機的國際化，勝在其市場覆蓋度超過其他國產廠商，其在六大區域市場（歐洲、中東、東南亞、印度、非洲、拉美）的排名均是前四名。

因2024年第4季的區域市場資料未出，我們重點看2024年第3季資料：小米是印度第二、東南亞第四，在歐洲、拉美、中東、非洲均是第三。小米在全球市場領先對手，主要是因為歐洲、中東、拉美這些市場的表現。

總的來說，作為主流國產手機廠商中最年輕的公司，小米中國市場排第六、全球市場排第三，其優勢是海外進展飛速；多線業務推進，手機之外，IoT設備及生態龐大，造車業務拓展為新的增長曲線。