大陸金價再創歷史新高 還有多少上漲空間？

中國大陸黃金價格再度大漲，上海黃金交易所黃金現貨交易較活躍的AU99.99在24日收於每克645.51元，超過2024年10月30日每克636.75元的收盤價，創下上市以來的歷史新高。大陸國內零售端品牌足金飾品的價格同樣水漲船高，不少品牌金店足金飾品的報價已突破每公克人民幣833元。黃金是2024年表現最亮眼的資產之一，在2025年是否能繼續閃耀？

澎湃新聞統計金價查詢網的資料顯示，周大福、六福珠寶、潮宏基、周生生、謝瑞麟等黃金珠寶品牌23日公布的境內足金首飾價格均突破830元/克。其中，周大福、周生生、六福珠寶、謝瑞麟、金至尊、潮宏基、老廟黃金、週六福的當日公開的境內價格均為833元/克，老鳳祥價格為831/克，菜百首飾的價格較低為808元/克。

對於黃金近期表現強勢的原因，市場普遍認為與美國總統川普的言論有關。特朗普上台後的言論刺激市場避險情緒迅速升溫，黃金應聲大漲。外界預計此舉將進一步刺激通膨，這可能會增加黃金的避險吸引力。

美國聯準會舉措、美元走勢、避險情緒、央行購金都是黃金的重要驅動因素，2025年，這些因素又會如何演變？

央行購金方面，世界黃金協會認為，目前央行的購金態勢將繼續保持。超過500噸（近似長期趨勢）的購金需求仍將對黃金表現產生積極影響，而2025年的全球央行需求預計將超過這一水平，但倘若需求低於這一水平，則會給黃金帶來額外的壓力。

世界黃金協會指出，展望2025年，市場共識認為美國聯準會將於年底前降息100個基點，通膨將有所放緩，但仍高於目標水平。歐洲各國央行也可能會採取類似幅度的降息措施。隨著經濟狀況恢復正常，美元預計將持平或略微走弱，而全球經濟增長將保持向好態勢，但增速仍低於趨勢水平。

在此背景下，與美國實際利率顯著負相關的歐美黃金ETF購金有望成為支撐金價上行的重要力量。

中信證券首席經濟學家明明認為，2025年全球市場黃金投資熱情仍將持續，結構上或呈現「亞洲下、歐美上」的趨勢。2024年年初，在金價上漲行情中，亞洲投資者參與較多，但隨著中國經濟預期改善，這一需求可能逐步消退。不過，由於歐洲經濟增長預期較差，且歐美投資者可以更加直接參與黃金定價，因此，2025年歐洲黃金需求上行可能有利於金價上漲。

回顧2024年，黃金可謂是2024年表現最亮眼的資產之一。據世界黃金協會，2024年，以美元計價的黃金全年漲幅達26%，在這一年共計40次刷新歷史紀錄。

多家機構預測，黃金價格2025年有望突破3,000美元/盎司，再創歷史新高。

中金公司有色金屬行業首席分析師齊丁認為，金價或仍處牛市通道，2025年或有望突破3,000美元／盎司，人民幣金價或將較之美元金價實現更大漲幅。

明明表示，根據對金價模型各影響因素的預期，中性假設下，預計2025年年中，COMEX黃金期貨價格為3,175美元/盎司，全年價格區間在3,000美元至3,250美元/盎司。

華源證券發佈研報稱，當前金價底部區間已現。金價上行邏輯不改，「降息交易+川普2.0」雙主線有望持續催化。另一方面，保護主義+大國博弈背景下，央行增儲對金價形成強有力底部支撐。短期看，2025年美聯準會降息預期擾動以及川普上台後的政策驅動通膨預期交易或將短期主導金價走勢。長期看，在美國貨幣和財政政策雙寬鬆，美元信用收縮及去美元化的大背景下，預計黃金中長期仍具備上漲空間。

操作方面，嘉盛集團資深分析師Jerry Chen指出，近期多頭的目標再次瞄向歷史高點2,790美元。金價在日線和周線級別上都顯示出穩健甚至強勁的上升趨勢，不過在小時級別上存在超買跡象，或在12月底以來上升通道上軌（2,750附近）經歷一定幅度的調整，但只要能維持在2,725上方，上升勢頭就有望延續。一旦跌破，首先關注的是2,700美元的整數關口。