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在岸和離岸市場雙雙大漲 人民幣升破7.24為去年12月來新高

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
受到美元指數24日下跌0.5%影響，人民幣對美元匯率的在岸和離岸市場雙雙大漲。（中通社）
受到美元指數24日下跌0.5%影響，人民幣對美元匯率的在岸和離岸市場雙雙大漲。（中通社）

受到美元指數24日下跌0.5%影響，人民幣對美元匯率的在岸和離岸市場雙雙大漲，在岸人民幣即期匯率盤中接連升破7.27、7.26、7.25和7.24等關口，盤中最高升值至7.2370，較前一交易日收盤價大漲超過500基點，下午盤收盤價7.2412，較上一交易日上漲462基點，來到去年12月以來的近一個月高點。

澎湃新聞報導，更多反映國際投資者預期的離岸人民幣對美元匯率同樣走強。離岸人民幣24日對美元匯率接連升破7.28、7.27、7.26、7.25和7.24關口，截至發稿，最高升至7.2389，較前一交易日收盤價上漲近500基點。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數24日大跌，單日從108.1977最低跌至107.4774，下跌超過0.5%。

川普當天在達沃斯世界經濟論壇（World Economic Forum in Davos）的視頻演講中表示，隨著油價下跌，他會要求立即降低利率，世界各地利率同樣應該下降。外界認為，川普演講也是導致美元走跌的重要因素。

據央視新聞報導，大陸外交部發言人毛寧主持例行記者會。有記者就美國總統川普對華加徵關稅相關言論提問。對此，毛寧表示，這個問題已經多次表明了立場，中美經貿合作是互利共贏的，如果雙方有分歧和摩擦，應當通過對話和協商來解決。貿易戰、關稅戰沒有贏家，不符合任何一方的利益，也不利於世界。

人民幣 川普 毛寧

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