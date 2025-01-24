陸證監會宣布推動買A股 瑞銀預估：大陸保險資金流入約4.5兆元

大陸證監會等多個部門23日宣布，推動中長期資金入市買A股的詳情，圍繞保險資金、公募基金及資本市場等範圍，瑞銀證券24日預計，今年A股市場將迎來合計約人民幣1兆元（新台幣4.5兆元）的保險資金淨流入，年增35%。至於公募與社保則分別有人民5,900億元及1,200億元。

瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊表示，長線資金入市與市值管理將構成「建設以投資者為本的A股市場」改革的一體兩面，市值管理改革將提升上市公司質量與股東回報。

關於保險資金具體安排，包括力爭大型國有保險公司從今年起每年新增保費30%用於投資A股；第二批保險資金長期股票投資試點將在上半年落實，規模不低於人民幣1,000億元；以及延長考核周期等。考慮到債券收益率下行，瑞銀認為存量保險資金對股票的配置比例將穩步提升，綜合以上內容，今年A股將迎來約人民幣1兆元保險資金淨流入。

對於公募基金方案，明確持有A股流通市值未來3年每年至少增長10%，靜態估算下，今年至2027年至少增持A股人民幣5,900億、6,500億及7,100億元。

由於市場股價可能存在波動，實際增持規模將會變化。社保基金方面，假設資產總額以過去10年9%年化複合增速進一步增長，且股票配置比例維持40%，估計將為A股市場今年帶來人民幣1,200億元資金淨流入。