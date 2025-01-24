陸央行春節前逆回購 淨投放8000億維護市場流動性

中國人民銀行（大陸央行）24日於春節前夕，再次進行逆回購操作，規模人民幣2840億元，期限14天，利率1.65%，與先前保持一致。因今日有規模人民幣1050億元7天期逆回購到期，因此，本日操作後共實現淨投放資金人民幣1790億元（約新台幣8000億元）。

據中國人民銀行24日公布，為維護春節前流動性充裕，2025年1月24日以固定利率、數量招標方式展開了規模人民幣2840億元逆回購操作。期限14天，利率1.65%，與先前保持一致。

在官方積極引導中長期資金入市之際，春節之前，大陸央行持續釋放資金，維護市場流動性充裕，本月21日，大陸央行就展開了規模人民幣2560億元的逆回購操作，是時隔近4個月，再次重啟14天期逆回購操作。

接著，大陸央行22日再次公告，為對沖公開市場逆回購到期、現金投放等因素的影響，維護春節前流動性充裕，展開規模1兆1575億元14天期逆回購操作，當日實現淨投放人民幣1980億元。這是史上最大規模的14天期逆回購操作，也是大陸央行連續8個工作天維持逆回購淨投放。

展望未來，大陸招聯首席研究員董希淼指出，下一步，在適度寬鬆的政策基調之下，大陸央行或將透過買斷式逆回購以及降低存款準備金率等操作，向市場注入更多短期、中期和長期流動性，維護銀行體系流動性充裕，更能保障春節前後金融市場平穩運行，持續加力支持穩健成長、促進消費、擴內需，為2025年宏觀經濟實現良好開局創造更適宜的貨幣金融環境。

大陸央行所謂逆回購操作，是指於市場內買入債券等有價證券，為市場注入資金和流動性，通常會使短期市場利率下滑。