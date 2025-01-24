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香港美國商會：逾6成受訪會員預期美中關係惡化

中央社／ 香港24日電

香港美國商會一項調查顯示，該會67%受訪會員預期美國和中國關係將會惡化。此外，85%受訪者認為，如果港府更加重視經濟而不是國家安全，可以更有效地改善美港關係。

香港美國商會近日發布2025年商業信心調查報告，問卷發送給超過500家公司的高層代表，回覆率為18%。

報告指出，各會員幾乎一致認為積極的美中關係對他們的企業至關重要，因此，這成為他們今年最關注的問題，而調查結果顯示，67%受訪者預期中美關係將會惡化，25%預期兩國關係將維持穩定，只有8%希望兩國關係能改善。

對於美方限制美國企業在中國投資，47%受訪者預計將對全球商業營運產生不利影響，36%考慮重新評估在中國的長期商業策略，32%表示未來將會暫停在中國的投資。

不過，整體而言，76%受訪者對2025年的商業前景維持中立（43%）或樂觀（33%）的態度，24%表示悲觀。

在香港業務上，69%受訪者認為港府能有效解決商界關注問題並掌握機會，另有79%受訪者表示無意將總部遷出香港。

此外，70%受訪者聲稱他們的營運沒有受到香港國安法或國家安全條例（基本法23條立法）的不利影響。然而，85%受訪者認為，如果香港政府更重視經濟而不是國家安全，可以更有效地改善美港關係。

這項調查於去年12月至今年1月進行，是美國商會的年度活動，旨在了解會員對香港商業前景、商業環境、法治、中美關係等問題的看法。

美中關係 美國 香港

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