陸國有銀行砸4.5兆 支持AI產業發展

為推動、支持人工智慧產業鏈，大陸國有商業大行中國銀行昨發布行動方案，計畫未來五年，為AI全產業鏈各類主體提供合計規模不低於規模人民幣1兆元（約新台幣4.5兆元）的專案綜合金融支持，服務產業鏈各環節金融需求。

據《中國銀行支持人工智慧產業鏈發展行動方案》，將在未來五年內，為大陸AI全產業鏈各類主體提供合計規模不低於人民幣1兆元專案綜合金融支持，其中股、債合計不低於人民幣3,000億元，同時，建立與人工智慧技術創新相適配的專項制度保障

根據中國銀行發布，將透過股、貸、債、保、租等多元化金融工具，賦能智算基礎建設發展。以及，圍繞大陸國家算力樞紐節點規劃，支援智算中心及配套設施及園區基礎建設。還有，提供財產險、首台（套）重大技術裝備綜合保險等金融保障，提升企業風險管控能力。

方案還將助推大陸AI技術創新，中國銀行提到，建立「股權+商行+投行」一體化服務體系，助力關鍵核心技術企業打通資本市場融資渠道，培育產業鏈「獨角獸」和上市企業。

在促進AI場景應用上，中國銀行將建置產業鏈上下游對接平台，打造不同場景下差異化的供應鏈金融服務方案，包括扶持「人工智慧+機器人」、「人工智慧+低空經濟」、「人工智慧+生物製造」、「人工智慧+新材料」等新賽道成長。