為趕上川普5000美元星際之門計畫 中國將擴大人工智慧基礎設施

香港南華早報報導，分析人士表示，在川普政府推出價值5,000 億美元的「星際之門」計畫以進一步提升美國在這一重要技術領域的領先地位後，中國預計將加強數位基礎設施發展，以推動其人工智慧(AI) 雄心。

報導稱，Stargate 計畫最初由軟銀集團、ChatGPT創建者OpenAI、甲骨文和阿聯酋投資公司 MGX 牽頭，計劃未來四年在美國投入 5000 億美元建設先進的數據中心網絡，容納高端數據中心人工智能開發計劃所需的性能計算基礎設施。第一個此類設施已在德克薩斯州開始建設。

Omdia 諮詢公司首席分析師 Lian Jye 周四表示：「中國在建立智慧運算中心方面取得了驚人的進步。」 「只要中國保持目前的步伐，該國與美國的計算基礎設施差距就會進一步縮小，儘管有星門計畫」。

這項評估反映，在美國實施全面的半導體出口限制的情況下，過去幾年越來越多的中國地方政府、國有電信網路營運商和大型科技公司一直在建立高效能運算設施。官方數據顯示，截至去年6月底，內地約有250個先進資料中心和其他運算設施正在竣工或興建中。

工業與信息化部 下屬科研機構中國信息通信研究院預計，2023 年全國算力總規模將達到 230 eflops（衡量電腦系統速度的單位） ，相當於每秒100 億次浮點運算，這使該國落後於美國。

招銀國際證券（CMB）分析師在周三的一份研究報告中寫道：「我們預計中國將大幅增加人工智慧和半導體投資，以應對美國人工智慧的主導地位。」

報導稱，這似乎是一項艱鉅的任務，因為 Stargate 專案的主要硬體和軟體技術合作夥伴包括晶片設計商Arm、微軟、OpenAI、甲骨文和全球最大的先進 AI 處理器供應商Nvidia 。

資料中心是安全的溫控設施，容納大容量伺服器和資料儲存系統，具有多種電源和高頻寬網路連線。現在，越來越多的企業使用資料中心來託管或管理用於人工智慧專案的運算基礎設施。

本週在白宮宣布這一消息後，與先前由美國政府資助的項目相比，私營部門主導的「星門」計畫因其所涉及的投資規模過大而引起了中國社交媒體的關注。截至週四，在中國平台「知乎」上有關美國倡議的線上討論產生了超過 50 萬次瀏覽。

相較之下，拜登政府於 2022 年 8 月宣布的《晶片與科學法案》授權政府撥款約 2,800 億美元，用於半導體製造以及人工智慧、量子運算和其他先進技術的研究。

以 2023 年美元計算，二戰時期的曼哈頓計畫（一項旨在生產世界上第一批原子武器的研發計畫）和美國太空總署的阿波羅登月計畫分別耗資約 270 億美元和 3,180 億美元。

然而，美國科技億萬富翁伊隆馬斯克質疑向星門計畫承諾的投資是否存在。他在社群媒體貼文中表示，主要投資者「實際上沒有錢」。OpenAI 執行長Sam Altman很快就在社群媒體貼文中回覆：「錯了，你肯定知道。想參觀已經在建的第一個站點嗎？

同時，中國工信部在周二的新聞發布會上表示，將繼續推動優化全國「智慧運算中心的建設和佈局」。

儘管如此，總部位於杭州的DeepSeek和TikTok母公司字節跳動最近推出了人工智慧模型，與美國大型科技公司開發的模型相比，這些模型只需更少的運算資源來建構和運行。

北京智慧運算領域技術顧問李揚偉表示，儘管美國對先進晶片實施出口管制，但此類創新可成為中國企業推動人工智慧發展的典範。他說，「目前，中國在人工智慧領域與美國競爭的能力似乎比以前更好。」