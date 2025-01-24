瑞銀推演：若75%陸貨遭美課60%關稅 大陸經濟增長恐放緩至4%
川普20日就任美國總統，瑞銀指出，美國加徵關稅政策可能從今年9月開始分四階段實施，如果中國大陸出口至美國的產品中有75%被徵收60%關稅，預計中國今年的經濟增長將放緩至4%。
瑞銀經濟團隊指出，2018年美中貿易戰時，美國的關稅分四階段實施，最後階段針對更多科技產品的關稅被撤銷或下調，估計美國這次加徵關稅可能從今年9月開始，同樣會分四階段實施，主要針對中國大陸，基本上會避免對其他地區加徵關稅。
若美國全面加徵關稅，消費科技業受到的影響相對較大。美中市場合計占科技產品銷量約35%、行業收入約50%。瑞銀消費品零售分析師Michael Lasser表示，美國最大零售商Best Buy營業成本中，中國進口仍占60%，增量成本預計由供應商、Best Buy和消費者分擔。
瑞銀投資銀行台灣研究主管艾藍迪（Randy Abrams）指出，若針對科技產品消費的關稅出爐，對PC和蘋果供應鏈的風險相對較大，AI和先進代工、先進封裝和DRAM相對受到保護，生成式AI雲投資的風險相對較小，除非進行全面貿易戰 ，導致全球經濟衰退。
瑞銀指出，假設中國出口美國的商品中有75%被徵收60%關稅，加上持續的房地產低迷，這些因素都會抵消刺激措施的作用，預計今年經濟增長將放緩至4%、2026年經濟增長將放緩至3%。此外，預計大陸政府在今年擴大的財政赤字將拉動GDP增長2個百分點，政策利率將下調30個基點，並將消費品以舊換新補貼提高至人民幣3,000億以上。
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