大陸跨境理財通 自貿區試點

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導

中國人民銀行等五部門聯合印發關於開放金融領域試點意見，包括優化「跨境理財通」試點，並允許外資金融機構開展與中資金融機構同類新金融服務，推動北京及上海等自由貿易試驗區在金融領域先行先試。

中國人民銀行、商務部、金融監管總局、證監會、國家外匯局等五部門聯合印發《關於金融領域在有條件的自由貿易試驗區（港）試點對接國際高標準推進制度型開放的意見》，從六方面提出20條政策措施，在上海、廣東、天津、福建、北京自由貿易試驗區和海南自由貿易港等地區，以及中共中央、國務院作出明確部署承擔對外開放重要任務的合作平台先行先試。

中通社報導，這些措施包括：120天內就金融機構開展相關服務的申請作出決定、支持依法跨境購買一定種類的境外金融服務、便利外國投資者投資相關的轉移匯入匯出、完善金融數據跨境流動安排等。

其中在跨境購買境外金融服務方面，在粵港澳大灣區持續優化「跨境理財通」試點，支持粵港澳大灣區大陸居民通過港澳金融機構購買港澳金融機構銷售的合資格投資產品。擴大參與機構範圍和合資格投資產品範圍等。此外，在橫琴粵澳深度合作區澳門新街坊設置澳門金融服務專區，在依法合規的前提下，探索在人民幣、澳門元雙幣種收單模式下為澳門新街坊居民提供相關金融服務。

中國人民銀行 澳門 自由貿易

延伸閱讀

駐港澳機構逃過在野砍預算 澳門媒體「這麼看」原因

東超籃賽／4強賽落腳澳門 國王、領航猿拚晉級

台師大學生發現寶石棘影熊蟲 新水熊蟲物種首現澳門

師大生發現新水熊蟲物種 「寶石棘影熊蟲」首現澳門

相關新聞

瑞銀推演：若75%陸貨遭美課60%關稅 大陸經濟增長恐放緩至4%

川普20日就任美國總統，瑞銀指出，美國加徵關稅政策可能從今年9月開始分四階段實施，如果中國大陸出口至美國的產品中有75%...

黃仁勳訪陸一周 在北京與美女熱舞、在上海與團隊吃中菜

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳21日現身上海陸家嘴的中餐廳，安排午宴與輝達團隊聚餐，這是黃仁勳此次訪中行程...

陸延續電動自行車舊換新

大陸在2024年8月推動電動自行車的以舊換新方案，帶動人民幣37.4億元的銷售額，置換新車138萬輛。大陸商務部23日發...

陸去年奢侈品銷售額減20%

最新報告指出，大陸奢侈品市場全年疲軟，預計2024年大陸個人奢侈品市場銷售額下降18%-20%。此外受出境旅遊回暖和境外...

陸投資新政 估每年為A股增逾千億人民幣

中國證券監督管理委員會（證監會）22日在官網公告《關於推動中長期資金入市工作的實施方案》，大陸國新辦23日舉辦新聞發布會...

澳門台商返鄉 推綠建材建築

澳門台協會長、豪門國際開發公司董事長簡廷在赴陸發展多年，近年鮭魚返鄉，透過創新研發GMRC矽石板帷幕工法，在台推動可再生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。