澳門台商返鄉 推綠建材建築
澳門台協會長、豪門國際開發公司董事長簡廷在赴陸發展多年，近年鮭魚返鄉，透過創新研發GMRC矽石板帷幕工法，在台推動可再生之綠建材建築，旗下新案日前於台南開工。簡廷在表示，因應近期台灣受到勞動力短缺及物價上漲問題影響，和面臨全球化淨零碳排趨勢，導入永續新建材、新技術，共推環境永續、社會責任是公司治理最重要的事。
簡廷在投資大陸多年，曾參與上海與加州迪士尼城堡建設，近年回台推動ESG未來城，並呼籲建築業革新。
其中，豪門國際開發旗下第三期（豪門興墅）公寓帷幕建築，於21日上午在台南大興街舉行奠基開工儀式，採用的是豪門返台創新的GMRC矽石板帷幕工法。
簡廷在指出，GMRC循矽石板環再生材料，具有壽命長、防污、耐候性佳、耐溫、隔熟、抗彎、抗壓、可塑性超靈活等特點，可以達到表面看起來是石材或木材的質感效果，也可使帷幕施工安裝更簡便，減少傳統的建築工。
簡廷在認為，近期台灣受勞力短缺及物價上漲問題影響，和全球化淨零碳排趨勢，導入永續新建材、新技術，共推環境永續、社會責任是公司治理最重要的事。
簡廷在進一步表示，GMRC矽板帷幕工法在國際已經發展二、三十年之久，如澳門威尼斯人洒店大樓、新加坡環球影城，上海、香港迪士尼等城堡都有使用。同時，豪門自行研發的GMRC矽石板帷幕工法，更重要的是利用建築模組化設計，和數位網路建築資訊建模(BIM)智慧化生產製造，以及精準吊掛安裝施工。
展望未來，簡廷在計畫，將此工法推廣運用，透過GMRC循環再生能源永續的革新建築、帷幕工藝技術永續愛台灣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言