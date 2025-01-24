陸投資新政 估每年為A股增逾千億人民幣

中國證券監督管理委員會（證監會）22日在官網公告《關於推動中長期資金入市工作的實施方案》，大陸國新辦23日舉辦新聞發布會介紹有關情況，大陸證監會主席吳清指出，這次的安排能每年至少為A股新增人民幣幾千億的長期資金，且透過延長考核周期，能提升中長期資金投資行為的穩定性。

中新社報導，《關於推動中長期資金入市工作的實施方案》由大陸中央金融辦、中國證券監督管理委員會（證監會）、大陸財政部、大陸人力資源社會保障部、中國人民銀行和大陸金融監管總局聯合印發，重點引導商業保險資金、全國社會保障基金、基本養老保險基金、企（職）業年金基金、公募基金等中長期資金進一步加大入市力度。

吳清表示，在提升實際投資比例方面，明確公募基金持有A股流通市值未來三年每年至少增長10%；對商業保險資金，力爭大型國有保險公司從2025年起每年新增保費的30%用於投資A股，這意味每年至少為A股新增人民幣幾千億長期資金。第二批保險資金長期股票投資試點將在上半年落實到位，規模不低於人民幣1000億元，後續還將逐步擴大。

大陸金融監管總局副局長肖遠企表示，保險公司投資股票還有較大潛力，特別是大型國有保險公司要發揮「頭雁」作用，力爭每年新增保費30%用於投資股市，力爭保險資金投資股市的比例在現有基礎上繼續穩步提高，充分發揮保險資金作為機構投資者在長期投資、價值投資方面的積極作用。

其次是延長考核周期。吳清指出，考核周期短是多年來制約商業保險資金、年金基金等一些中長期資金擴大A股投資的一個重要卡點。實施長周期考核，能夠有效減緩短期市場波動對業績的影響，提升中長期資金投資行為的穩定性。」這次《方案》進一步提出公募基金、國有商業保險公司、基本養老保險基金、年金基金等都要全面建立實施三年以上長周期考核，大幅降低國有商業保險公司當年度經營指標考核權重，細化明確全國社保基金五年以上長周期考核安排，這也有利於改善各類中長期資金投資回報。