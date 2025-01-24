頂新餐飲集團 擬赴港上市

頂新國際集團在大陸的頂巧餐飲集團，計畫今年赴港上市，外界預估募資規模約8億美元（約新台幣264億元），頂巧餐飲集團旗下擁有德克士、康師傅私房牛肉麵、貝瑞咖啡、康師傅全民麵館四大品牌，總店數超過3,000家。

頂巧餐飲成立於1996年，1999年開始第一家德克士特許加盟店，2006年推出康師傅私房牛肉麵，2020年推出貝瑞咖啡，2024年康師傅全民麵館。

頂巧餐飲小檔案

目前，頂巧餐飲旗下最重要品牌德克士店數逾3,000家。德克士迄今為止與麥當勞及肯德基等兩大西式速食品牌的規模有一定差距，截至2024年第3季，肯德基在大陸擁有1萬1,283家門店；截至2024年底，麥當勞大陸餐廳超過6,700家。

值得注意的是，港股在2024年年底、2025年年初迎來一波「餐飲連鎖上市潮」。2024年12月20日，小菜園以「0999」為股票代碼，在港交所主板掛牌上市，現市值港幣105億元。截至2024年12月5日，小菜園在大陸14個省的146座城市，擁有663家直營店，其中包括658家「小菜園」店及五家其他子品牌店。

根據弗若斯特沙利文的數據，按2023年門市收入而言，「小菜園」在大陸大眾便民中式餐飲市場的所有品牌中排名第一。

在小菜園上市當天，另一家餐飲業者綠茶餐廳再一次更新招股書，繼續推進港交所主板上市進程。截至2024年12月10日，綠茶集團已開設461家餐廳，覆蓋大陸21個省份、四個直轄市以及兩個自治區。

綠茶集團在香港開設有兩家餐廳。根據灼識諮詢的報告，2023年在大陸休閒中式餐廳品牌中，綠茶集團按餐廳數目計算排名第三，按收入計算排名第四；而在重點提供融合菜的休閒中式餐廳品牌中，按收入而言，綠茶集團是最大的餐廳品牌。

今年1月3日，老鄉雞同樣向港交所遞交招股說明書。截至2024年9月30日，老鄉雞在大陸53個城市擁有1,404家店，包括949家直營店和455家加盟店，覆蓋九個省。

根據灼識諮詢的數據，以2023年交易總額計算， 老鄉雞在大陸中式速食市場排名行業第一。2024年前三季，老鄉雞為1.89億名顧客提供服務。

除上述連鎖餐廳陸續交表外，蜜雪冰城、古茗和滬上阿姨，均已獲得大陸證監會國際合作司批覆的赴港上市備案通知書。