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華為首部賀歲影片《圓圓的餃子》上映 全用Mate 70手機拍攝

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
華為首部賀歲影片《圓圓的餃子》上映，全部用Mate 70手機拍攝。（取自央廣網）
華為首部賀歲影片《圓圓的餃子》上映，全部用Mate 70手機拍攝。（取自央廣網）

華為首部賀歲影片《圓圓的餃子》上映，全程使用華為Mate 70系列手機拍攝。影片以「回家過年」為切入點，講述一個普通家庭的團圓故事，彰顯華為影像始終將鏡頭對準生活和講述普通人故事的品牌理念。

近年來，華為不斷推出刷屏級優秀大片，從產品宣傳到品牌傳播，一直有著高品質高話題性，被網友親切稱為「華為影業」。華為透過《圓圓的餃子》成功將科技與文化融合在一起，講述屬於中國人的溫暖故事，這既是對自身實力的絕對自信，同時也體現出華為植根於內心的品牌溫度。

央廣網報導，影片主要講述春運期間，運輸從業者（張灣）不願空車返鄉，打算與兒子（張圓）留在異地過年，最終因兒子思念家鄉媽媽而踏上返鄉之路並為媽媽送上新年餃子的溫情故事。雖然只有短短幾分鐘的時長，卻通過深刻的情感表達和細膩的鏡頭語言，將中國人對家庭和團圓的情感展現得淋漓盡致。

《圓圓的餃子》之所以能夠觸動人心，離不開對細節的深刻描繪。影片中，父子採買年貨、返鄉途中的奔波、媽媽吃下熱餃子的瞬間，每一個鏡頭、每一個畫面都充滿了情感和溫度。這種細膩真實又貼近生活的表達方式，不僅讓觀眾更容易在故事中產生共鳴，更表達了華為品牌的親和力，以及對尋常用戶生活的持續關注，進一步增強消費者對品牌的忠誠度。

作為全程由華為Mate 70系列拍攝的賀歲片，《圓圓的餃子》還打破了普通用戶與專業電影之間的壁障，讓觀眾看到了手機拍攝專業級影片的可能。例如，在父子採買春聯的場景中，華為Mate 70系列首發的紅楓原色影像系統，通過150萬多光譜通道，能夠精準捕捉環境光譜資訊，將春聯和福字的紅色如人眼所見般還原出來，真正實現「所拍即所見」。

而父子在夜晚行車的鏡頭則展現了華為Mate 70系列的強大暗光拍攝實力。因為憑藉RYYB超感光感測器和可變光圈的配合，即便在昏暗環境下依然能夠捕捉到清晰細膩的畫面。也正因如此，包括孩子的神情、微弱的車內燈光，以及窗外的夜景，每一個細節都真實而富有層次感，情感傳遞更加生動。

此外，動態場景的拍攝同樣令人印象深刻。例如在孩子奔跑嬉戲的鏡頭中，華為Mate 70系列搭載的AIS視頻防抖技術保證了畫面的流暢與穩定，為影片增加了視覺張力。不僅如此，相比傳統攝影設備，華為Mate 70系列小巧的機身不僅大大提升了拍攝靈活性，還能輕鬆適應多種複雜拍攝環境。比如，影片中水下抓螃蟹的鏡頭就是一個例證，手機輕鬆實現了傳統攝影設備難以完成的低角度拍攝。

華為首部賀歲影片《圓圓的餃子》上映，全部用Mate 70手機拍攝。（取自央廣網）
華為首部賀歲影片《圓圓的餃子》上映，全部用Mate 70手機拍攝。（取自央廣網）

影片 華為

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