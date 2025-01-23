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瑞銀：若大陸75%產品被美課稅 2025年GDP估放緩至4%

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
美中競爭是不可避免的態勢，拜登政府大打「台灣牌」，預料也是想爭取部分選民的好感。美聯社
美中競爭是不可避免的態勢，拜登政府大打「台灣牌」，預料也是想爭取部分選民的好感。美聯社

川普20日就任美國總統，其關稅和貿易是亞洲科技出口商面臨的關鍵波動因素。瑞銀估計，美國加徵關稅可能從2025年9月開始分4階段實施，主要針對中國，基本上會避免對亞洲其他地區加徵關稅。但如果中國出口美國的產品中有75%被徵收60%關稅，預計中國在2025年的經濟增長將放緩至4%。

瑞銀經濟團隊指出，2018年中美貿易戰時，美國的關稅分4階段實施，最後階段針對更多科技產品的關稅被撤銷或下調，估計美國這次加徵關稅可能從2025年9月開始，同樣會分4階段實施，主要針對中國，基本上會避免對其他地區加徵關稅。

若美國全面加徵關稅，消費科技行業受到的影響相對較大。更直接的影響將集中在美國對中國出口量仍較高的產品，中美市場合計佔科技產品銷量約35%、行業收入約50%。瑞銀消費品零售分析師Michael Lasser表示，美國最大零售商Best Buy的營業成本中，中國進口仍佔60%，增量成本預計將由供應商、Best Buy和消費者分擔。

瑞銀投資銀行台灣研究主管艾藍迪（Randy Abrams）指出，若針對科技產品消費的關稅出台，對PC和蘋果供應鏈的風險相對較大，AI和先進代工、先進封裝和DRAM相對受到保護，生成式AI雲投資的風險相對較小，除非進行全面貿易戰，導致全球經濟衰退

瑞銀指出，假設中國出口美國的商品中有75%被徵收60%關稅，加上持續的房地產低迷，這些因素都會抵消刺激措施的作用，預計2025年經濟增長將放緩至4%、2026年經濟增長將放緩至3%。此外，預計大陸政府在2025年擴大的財政赤字將拉動GDP增長2個百分點，政策利率將下調30個基點，並將消費品以舊換新補貼提高至人民幣3000億以上。

GDP 川普 經濟衰退 美國

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