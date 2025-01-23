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資金到位利多未激勵市場 中國大陸A股跌多漲少

中央社／ 台北23日電

中國今宣布將在春節前批覆人民幣500億元（約新台幣2250億元）投資股市，且每年至少為A股新增數千億元長期資金。然而利多消息未有效鼓舞市場，A股3大指數衝高回落，整體跌多漲少。

中國國務院新聞辦公室今天上午9時舉行「大力推動中長期資金入市，促進資本市場高質量發展有關情況」記者會。

據新華社、中國證券報，國家金融監督管理總局副局長肖遠企於會上透露，目前其他保險公司正在積極踴躍申請保險資金長期股票投資改革試點，第2批保險資金長期股票投資改革試點規模為1000億元，將在春節前就先批覆500億元，馬上到位投資股市。

中國證監會主席吳清表示，透過推動中長期資金入市，將每年至少為A股新增幾千億元長期資金。

消息一出，A股三大指數今天開盤一度上漲。其中，滬指最高到3273.52點，上漲逾1%。然而隨後衝高回落，顯示市場對於這項利多消息的信心不足。

截至下午收盤，A股3大指數中僅滬指收漲，上漲0.51%，收在3230.16點；深成指、創業板指則分別下跌

0.49%、0.37%。

整體市場超過2700檔個股下跌，呈現跌多漲少的態勢。滬深兩市合計成交1.35兆元。

保險 指數 滬指

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