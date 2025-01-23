川普要TikTok出讓50%股份 陸商務部：多傾聽民眾呼聲

川普上任後，分別提出要從2月1日開始對大陸徵收10%關稅，並簽署行政令推遲TikTok禁令生效時間，還表示TikTok需要出讓其50%的股份給美國公司和美國政府。對此，大陸商務部發言人在23日的例行記者會稱，中方願按照相互尊重的原則與美方共同推動中美經貿關係穩定發展。

針對美方稱可能於2月1日開始對大陸徵收10%關稅，大陸商務部新聞發言人何亞東表示，中方在關稅問題上的立場是一貫的。關稅措施不利於中美雙方，也不利於整個世界。中方願按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，與美方共同推動中美經貿關係朝著穩定、健康、可持續的方向發展。

關於美國對大陸加徵關稅一事，大陸外交部發言人毛寧22日也有回覆相關提問，她稱，大陸願意同美方保持溝通，妥善處理分歧，拓展互利合作，推動中美關係穩定、健康、可持續的發展。

此外，有外媒記者提到近日美國最高法院裁定支持TikTok在美禁令，TikTok在美國下架又恢復服務。同時，川普簽署行政令推遲TikTok禁令生效時間，並表示TikTok需要出讓其50%的股份給美國公司和美國政府。詢問大陸商務部對此有何看法。

何亞東表示，中方一貫尊重和維護企業正當合法權益，反對違背市場經濟基本原則、損害企業正當利益的做法。希望美方多傾聽企業和民眾的呼聲，為包括中資企業在內的各國企業在美發展提供公平、公正的營商環境，多做有利於中美兩國經貿合作和人民福祉的事情。