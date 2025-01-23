陸造船業手持全球7成新船訂單 美國政府警惕

最新數據顯示，大陸造船業的造船完工量、新接訂單量和手持訂單量穩步增長，連續15年全球第一。日媒指出，大陸2024年的接單量達到歷史最高，今後將繼續抓住需求，目標是鞏固首位地位，但此舉目前也引起了美國的警惕。

日經中文網引述英國調查公司克拉克森研究（Clarksons Research）1月上旬的數據顯示，2024年全球造船接單量為6580萬CGT（修正總噸），較2023年增長 34％，其中大陸的接單量為4650萬CGT，增長58％，達歷史最高水準，大陸企業已經承接了全球7成的新船訂單。

大陸造船的優勢來自於能壓低成本。大陸造船企業在建造船舶時的人工費用僅佔兩成以上，比起日韓企業還低五成；且建造船舶時大量使用的鋼鐵採購價格較低，陸企能用成本競爭力來吸引海運企業，推動訂單增加。

荷蘭金融公司ING（荷蘭國際集團）預測，未來幾年造船業仍將保持穩定繁榮。雖然大陸目前的造船產能不足，但是在行業景氣的背景下，陸企可能會擴大產能，並有望進一步拿下更多的船舶接單量。

不過美國政府近日的一項調查做出結論，認定大陸的補貼不公平地有利本國造船業，傷害美國競爭同業。這一決定可能為美國加徵關稅鋪路。美國貿易代表署（USTR）16日發表聲明稱，發現中國大陸追求在海運、物流和造船領域的主導地位是不合理的，對美國商業造成負擔和限制，「因此是可採取行動的」。