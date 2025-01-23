中國大陸推動房地產白名單近1年 核貸規模達25兆元

為了振興房地產市場，中國持續擴大房地產「白名單」範圍與支持力度。根據官方今天發布，截至22日，上路近1年的白名單，已審批通過的專案貸款達到人民幣5.6兆元（下同，約新台幣25.2兆元）。

中國國務院新聞辦公室上午舉辦記者會，說明「中長期資金入市、促進資本市場發展」相關情況。

針對外界關注房地產白名單執行情況與實際影響，中國金融監管總局副局長肖遠企表示，截至1月22日，房地產白名單專案貸款金額總規模達到5.6兆元，並已經支持了1400萬戶住房建設交付。

肖遠企表示，白名單機制為了房地產項目建成、交付提供了充足穩定的資金保障，在這項機制下，金融監管總局確立了「應進盡進、應貸盡貸、能早儘早」原則，專案項目列入白名單後，銀行建立綠色通道，積極予以融資支持。而且還允許銀行將全部貸款提前發放到開發商設立的專案資金監管帳戶，從而確保專案能夠及早開工，施工不間斷。

他並稱，房地產融資協調機制在保障購屋人合法權益、推動房地產市場止跌回穩、促進房地產市場平穩健康發展等方面都發揮了「重要的積極作用」。

中國為了解決房地產資金鏈斷裂問題，促使建案能夠完成、達到「保交樓」的目的，住建部、金融監管總局2024年1月聯合發布「關於建立城市房地產融資協調機制的通知」，俗稱房地產白名單機制，盼能將國有銀行的資金以貸款方式投放到政府核准的建設專案。

這個機制由於銀行考量壞帳風險等因素，初期進度緩慢，而房市低迷一直拖累中國經濟。為推動政策進展，中國國務院副總理何立峰去年4月曾強調，對符合要求的房地產項目要「能進盡進」、「應貸盡貸」，此後相關官員多次做出類似表態。