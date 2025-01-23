調查：半數美國在陸企業憂中美關係惡化 比例創新高

中國美國商會（AmCham China）的年度調查顯示，51%的受訪者對美中關係未來惡化感到擔憂，這一比例達到了五年來的最高水平。美國商會中國分會指出，地緣政治緊張局勢、政策不確定性和貿易爭端，是美國企業在中國的主要關切。

路透報導，在這項調查中，仍有近半數受訪者將中國列為全球前三大投資優先目的地，這一比例與去年大致持平。而將中國排除在優先投資目的地之外的公司，比例較疫情前翻一倍以上達到21%，並比2024年的調查結果上升了三個百分點。

中國美國商會主席Alvin Liu表示，基於經濟和貿易聯繫中美的建設性關係，不僅對兩國的繁榮至關重要，也對全球經濟穩定具有關鍵作用。

與去年相近的比例是約三分之一的企業表示在中國受到不公平對待，特別是在市場准入和公共採購方面，這些企業認為與當地企業相比存在不平等待遇。

中國美國商會是一家非政府組織，目前商會會員遍布各行各業，代表著在中國大陸從事經營活動的近一千家外資企業。商會的目標是透過政策建言、資訊共享、人脈擴展等方式幫助美國企業在中國取得成功。此次調查是針對368家中國美國商會會員企業進行，調查於去年10月至11月完成，其中部分是在川普於11月5日贏得總統選舉後進行的。

中國美國商會是獲得中國政府官方認證、代表美國企業在華的商會。除北京總部外，商會分別在成都、大連、瀋陽、天津和武漢設有5個分支辦公室，業務遍及中國華北、東北、華中、西南地區。