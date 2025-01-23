中國推中長期資金入市 每年新增保費30%用於投資A股

中國證監會主席吳清今天表示，「關於推動中長期資金入市工作的實施方案」（下稱：「方案」）明確未來3年公募基金持有A股流通市值每年至少增長10%。對於商業保險資金，力爭大型國有保險公司從2025年起每年新增保費的30%用於投資A股。

據財聯社等陸媒報導，中國國務院新聞辦公室今天舉行「大力推動中長期資金入市，促進資本市場高質量發展有關情況」記者會。中國證券監督管理委員會主席吳清和財政部副部長廖岷、人力資源和社會保障部副部長李忠、中國人民銀行黨委委員鄒瀾、國家金融監督管理總局副局長肖遠企與會出席。

吳清表示，將抓緊推動第二批保險資金長期股票投資試點落地，規模不低於人民幣1000億元（下同，約新台幣4500億元）。在現有基礎上，引導大型國有保險公司增加A股投資規模和實際比例，其中從2025年起每年新增保費的30%用於投資A股。

吳清又說，「方案」聚焦公募基金、商業保險、社保基金、養老金等中長期資金入市的卡點堵點問題，提出一系列具體舉措，重點引導商業保險資金、全國社會保障基金、基本養老保險基金、企（職）業年金基金、公募基金等中長期資金進一步加大入市力度。

吳清並指，公募基金是資本市場重要的機構投資者和買方力量。經過近幾年的發展，公募基金規模從2019年的13兆元達到了去年年底的33兆元。

吳清指出，受股市波動影響，部分權益類基金出現了一定程度的虧損，公募基金行業中出現了經營理念偏差、投資行為短期化等問題。去年以來有一些針對性的改革舉措，初步形成了改革方案。

他說，完善基金公司的治理和定位，加強黨對基金行業的領導，牢固樹立以投資者為本的經營理念，全面加強長週期業績考核，進一步健全激勵約束機制和薪酬管理制度，防止出現重規模、輕回報的情況，進一步穩步降低公募基金的綜合費率，2025年還將進一步降低基金銷售費用，預計每年合計為投資者節約大概450億元的費用。