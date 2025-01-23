經濟放緩 中國將對金融央企限薪減薪
路透社報導，消息人士指出，中國將對中央金融企業實施全面限薪、減薪。在經濟放緩的背景下，金融體系面臨全面撙節。
路透社引述消息人士指出，中國中央金融企業集團員工年度薪資上限為人民幣100萬元（下同，約新台幣450萬元），子公司高層薪資上限為300萬元。大部分減薪將通過減少獎金來實現，減薪最早將於2月開始，以持續「共同富裕」的目標。
除了限薪，措施同時要求下屬的薪酬不得高於上級，即「薪酬與職級不能倒掛」。消息人士表示，當中以金融央企集團及子公司中層將最受影響，因為在金融央企內部，中層職工的薪酬往往超過董事長和行長或總經理；而董事長、行長此前已實施限薪，年薪介於70萬至90萬元。
目前，中國共有27間中央金融企業，包括3大政策性銀行、5大國有商業銀行、4大資產管理公司、6間保險公司。
路透日前報導，中國央行在內的三大金融監管機構本月起開始降薪，降幅達50%。此次降薪原因與2023年「黨和國家機構改革方案」中，金融監管人員被納入公務員管理有關。
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