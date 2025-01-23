港報：中美AI爭霸 贏家將主宰全球
香港信報今天指出，中國和美國正在人工智慧（AI）爭霸，誰是贏家，誰就是霸主，「主宰全球」。
該報發表社評指出，人類社會正處於第四次工業革命，當中最富於想像空間的發展方向是AI，而回顧過去三次工業革命，誰是贏家，誰就是霸主。
社評表示，美國是工業革命先驅，既繼承亦取代了曾經極度興盛的大英帝國，迄今掌控全球大部分主導權，包括硬實力和軟實力，但目前美國最擔心的是已經全面實現工業化的中國，具備足夠能力在AI方面從後趕上，成為第四次工業革命的贏家，挑戰其霸主地位。
因此，美國總統川普（Donald Trump）再度上台才短短兩天，馬上宣布推出史上最大規模的AI基礎設施投資項目，涉款5000億美元，擺明車馬要與中國競爭。
社評表示，從國際博弈層面看，掌握AI技術的國家，將取代尚未掌握該技術的國家，世界超強的美國當然不想被取代；美國前總統拜登（Joe Biden）任內已推出林林總總的限令，禁止高科技晶片賣給中國公司，川普如今的做法是確保美國繼續領先。
社評認為，美國希望再度強大，中國希望民族復興，兩國強強相遇，肯定會進行一場互別苗頭的AI大戰，第四次工業革命究竟誰是贏家，勢必左右全球命運。
社評並指出，在這場中美對壘的人工智慧爭霸戰之中，香港不該缺席，必須配合中國需要，傾盡全力發展相關創科產業。
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