字節跳動攻AI 傳砸近4,000億

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
字節跳動計劃今年在人工智慧（AI）基礎設施上投入超過120億美元。 （路透）
字節跳動計劃今年在人工智慧（AI）基礎設施上投入超過120億美元。 （路透）

英媒《金融時報》報導，字節跳動計劃今年在人工智慧（AI）基礎設施上投入超過120億美元（約新台幣3,924億元），其中55億美元（約新台幣1,800億元）用於採購華為和寒武紀的AI晶片，金額是去年的兩倍，同時計畫在海外投資68億美元（約新台幣2,228億元），使用先進的輝達晶片，建立訓練AI模型的基礎訓練運算量能。

綜合第一財經、澎湃新聞報導，字節跳動相關人士回應稱，字節跳動非常重視人工智慧領域發展與投入，但相關預算與規劃傳聞並不正確。言下之意字節跳動並未否認，確實正加大投入AI發展，但具體細項不好公開。

金融時報引述知情人士說法稱，字節跳動在大陸境內的半導體訂單裡約六成將流向華為、寒武紀等大陸供應商，其餘將用於購買已降規的輝達晶片。

據了解，北京當局已非正式指示中國大陸科技公司，要求他們至少要有三成的晶片採購是向大陸國內的供應商購買。

金融時報分析，即便字節跳動打算在中國大陸之外地區花費68億美元，布建AI算力，但美國政府最近才加強、延伸的出口限制新規，仍會讓中國大陸的科技業者在海外布局時遭遇挑戰。

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