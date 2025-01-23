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A股維穩 陸將引中長期資金4.5兆元

聯合報／ 記者林宸誼／綜合報導
救A股再出招!大陸6部委聯合推動中長期資金入市，明確五大類資金 。中新社
救A股再出招!大陸6部委聯合推動中長期資金入市，明確五大類資金 。中新社

春節前大陸官方搶救Ａ股、維護市場資金充裕，中共中央金融辦、證監會、財政部、人社部、人民銀行、金融監管總局昨聯合印發「關於推動中長期資金入市工作的實施方案」。外界估計，中長期資金將引入人民幣一兆元（約新台幣四點五兆元）入市。

據實施方案，中長期資金包括商業保險資金、社保基金、基本養老保險基金、企（職）業年金基金、公募基金等。

內容包括，要提升商業保險資金的Ａ股投資比例與穩定性，優化上述基金投資管理機制、市場化投資運作水準，提高權益類基金的規模和占比，優化資本市場投資生態。

例如，引導大陸上市公司加大股份回購力度，落實一年多次分紅政策，允許上述中長期資金作為戰略投資者參與大陸上市公司定增，在參與新股申購等方面給予同等政策待遇。

大陸今日還將由證監會主席吳清等官員舉行記者會說明相關政策，這是近年來大陸官方多次鼓勵引導中長資金入市的再一次措施。

另一方面，中國人民銀行（大陸央行）昨展開規模近人民幣一點一六兆元（新台幣五點二兆元）的逆回購操作（指大陸央行買入債券等有價證券，為市場注入資金和流動性），釋出資金活水，是近五年來單日操作規模最大的一次。

大陸央行表示，此舉是為因應對沖公開市場逆回購到期、現金投放等因素影響，維護春節前流動性充裕。因當日有近人民幣九千六百億元逆回購到期，等於共實現淨投放近人民幣兩千億元。

前海開源基金首席經濟學家楊德龍指，本次逆回購操作主要應對春節前資金面緊張局面，有利推動經濟穩步上升；不過東方金誠首席宏觀分析師王青稱，綜合當前市場流動性安排、債市調控及宏觀經濟趨勢判斷，春節前降準可能性不大。

中國人民銀行 人民幣 春節

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