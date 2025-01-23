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路透：陸將對金融央企減薪限薪

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導

繼大陸三大金融監管機構，被要求集體降薪後，路透社引述消息人士指出，大陸將對中央金融企業實施全面減薪、限薪，要求下屬的薪酬不得高於上級等，顯示順應當局推動國家機構改革，大陸金融體系面臨全面撙節。

消息人士指，大陸中央金融企業集團員工年度薪資上限為一○○萬元（人民幣，下同），子公司高層薪資上限為三○○萬元；措施還要求，在集團與子公司各自範圍內，下屬的薪酬不得高於上級，即「薪酬與職級不能倒掛」。

消息指，新的工資限制措施最早將於今年二月生效，金融央企集團及子公司的中層將受最大影響，因為在大陸金融央企內部，中層薪資往往超過董事長和行長或總經理。

在此之前，大陸金融央企的董事長、行長或總經理已經遭到限薪，年薪在七十萬至九十萬元之間。

路透上周就曾報導，為順應北京當局自二○二三年起推動的國家機構改革，中國人民銀行（大陸央行）、國家金融監督管理總局、中國證券監督管理委員會（證監會）這三大大陸金融監管部門的職員，將於本月開始集體降薪，幅度約為總收入的百分之五十，降薪後與大陸公務員薪資齊平。

此次針對中央金融企業實施全面減薪、限薪，規模和影響層面將進一步擴大。據大陸財政部官網，目前，大陸共有二十七間中央金融企業，包括三大政策性銀行、五大國有商業銀行、四大資產管理公司、六間保險公司，例如中國進出口銀行、國家開發銀行、工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、中國人壽等。

不過，外媒報導也稱，金融央企降薪的另一面，是大陸官方尋求縮小政府內部的收入差距。消息人士稱，本月稍早，中國大陸意外地給全國數百萬政府工作人員加薪，平均月工資上漲約五百元。

下屬 中國人民銀行 薪資

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