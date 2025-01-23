取經香港 鄭州地鐵站商店開張

經升級改造後，帶著濃濃「港味」的鄭州地鐵車站商業二次開發示範站商舖，21日正式向公眾開放。

中新社報導，現場可見，以「豫盒」命名的聯排商鋪裝修時尚，業態豐富多元，涵蓋飲品、烘焙、便利店、公益彩票等。在幾間網紅品牌商舖外，年輕乘客排起長隊選購商品。

鄭州地鐵方面稱，上述試點車站是大陸首個同時具備上下水、煙感、溫感、噴淋、防火捲簾門與防盜捲簾門無間隙設置、與車站FAS（火災報警系統）消防聯動的地鐵獨立商業空間。

目前，鄭州已開通13條地鐵線路，運營總里程達450公里，跨過世界級地鐵城市400公里准入門檻，也給地鐵商業帶來發展機遇。

2024年，鄭州地鐵引入香港鐵路有限公司運營地鐵商業的理念，選定客流大站作為地鐵商業二次開發示範站，規畫10個功能齊備、外觀時尚、適應乘客需求的商舖，讓乘客沉浸式體驗購物、休閒、美食等一站式服務。

「地鐵商業未來有望成為鄭州經濟的重要發力點之一。」中國商業經濟學會副會長宋向清認為，鄭州地鐵商業不僅可補充傳統商圈，還能推動新興區域發展，地鐵站點的商業開發可促進土地高效利用，形成緊凑型城市空間結構。

近年來，鄭州地鐵客流量持續攀升。2024年12月31日，鄭州地鐵線網日客運量近428萬人次，創單日客運量歷史新高。宋向清表示，龐大的客流為地鐵商業提供巨大消費潛力，地鐵站點能夠高效地將人流轉化為消費流，推動商業發展。