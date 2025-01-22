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2024年大陸出遊達56.15億人次 年增14.8%

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
2024年大陸境內出遊達56.15億人次　年增14.8%。（新華社）
2024年大陸境內出遊達56.15億人次　年增14.8%。（新華社）

大陸文化和旅遊部22日披露，根據大陸旅遊抽樣調查統計結果，2024年，大陸境內出遊人次56.15億，比上年同期增加7.24億，年增長14.8%。

新華社報導，文旅部稱去年城鎮居民境內出遊人次43.7億，年增長16.3%；農村居民境內出遊人次12.45億，同比增長9.9%。

分季看，去年第一季，大陸境內出遊人次14.19億，年增長16.7%；第二季出遊人次13.06億，年增長11.8%；第三季出遊人次15.12億，年增長17.2%；第四季出遊人次13.78億，年增長13.2%。

2024年，大陸遊客境內出遊總花費5.75兆元(人民幣，下同)，比上年增加0.84兆元，年增長17.1%。其中，城鎮居民出遊花費4.93兆元，年增長18%；農村居民出遊花費0.83兆元，年增長12.2%。

人民幣 新華社

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