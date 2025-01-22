華為手機再度重回大陸銷量第一 美國封殺後首見

Counterpoint發表最新報告指出，2024年第4季，華為以18.1%的市場占有率躍居中國大陸智慧手機市場銷量排行榜榜首。這是華為被美國封殺以來，首次重新奪回市場龍頭地位。

Counterpoint報告稱，中國大陸智慧手機銷量在2024年第4季年降3.2%，成為2024年唯一出現下滑的季度。其中，華為、小米、vivo的銷量逆勢增長，蘋果和榮耀的銷量則出現雙位數下滑。

具體來看，2024年第4季，華為銷量年增15.5%，主要受到中端Nova 13系列和高端Mate 70系列新產品的推動。

華為終端 BG 董事長余承東日前在2025年第一封全員信裡也提到，在供應嚴重短缺下，華為手機在中國大陸市場重回第一，其中Pura70 系列銷量再突破千萬支。

小米在2024年第4季以17.2%的市場占有率穩居第二，小米去年10月發表的旗艦產品小米15系列的熱銷，成為增長的主要推動力。小米今年在高端化方面取得了顯著進展。此外，小米電動汽車（EV）的成功也進一步提升了品牌形象，並推動了智慧手機銷量的增長。

面對華為及其他中國手機品牌廠商在高端市場擴張帶來的激烈競爭，蘋果在2024年第4季度排名第三，市占為17.1%，銷量年減18.2%。

Counterpoint表示，從2024全年角度來看，中國大陸智慧手機銷量年增1.5%，相比2023年的年降1.4%，市場有所回暖。vivo 全年以17.8%的市占排名第一，華為以16.3%緊隨其後，小米排名第三，市占為15.7%。

展望2025年，Counterpoint預估中國智慧手機市場將繼續保持低個位數的增長趨勢。近期宣佈的全國性智慧手機補貼計畫自1月起實施，預計將在2025年第1季成為推動銷量增長的催化劑。

IDC報告稱，得益於過去幾年擠壓的換機需求逐漸釋放，2024年全年中國智慧手機市場出貨量約2.86億支，年增5.6%，時隔兩年觸底反彈。此外，隨著AI功能推廣，許多廠商正在優先考慮智慧手機新一代AI功能的發展。IDC預計，購新補貼政策首次擴張至消費電子領域、AI功能持續落地等因素，或將一定程度刺激換機需求，中國智慧手機市場有望延續增長趨勢。