快訊

「柯爸還好嗎？」柯文哲停留醫院半小時 面色凝重沉默離開

日JR長野站前爆隨機傷人…3人遭持刀襲擊急送醫 其中1人心肺停止

花旗銀行高階女主管陳屍英國住處 「頭部遭重創」疑認識凶嫌

聽新聞
0:00 / 0:00

繼央行等監管層後 路透：大陸將對金融央企減薪限薪

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸國家開發銀行，是大陸3大政策性銀行之一。（新華社照片）
大陸國家開發銀行，是大陸3大政策性銀行之一。（新華社照片）

路透社引述消息指出，大陸將對中央金融企業實施全面減薪、限薪，要求職級與薪酬不得倒掛。這是繼北京要求金融監管機構集體降薪後，另一個減薪限薪的措施。

消息人士指出，中央金融企業集團員工年度薪酬上限為100萬元(人民幣，下同)，子公司高層薪酬上限為300萬元；措施還要求在集團與子公司各自範圍內，下屬的薪酬不得高於上級，即「薪酬與職級不能倒掛」。

消息指出，新的工資限制措施最早將於今年2月生效，金融央企集團及子公司的中層將受最大影響。在金融央企內部，中層職工的薪酬往往超過董事長和行長或總經理。董事長、行長或總經理此前已限薪，年薪在70萬至90萬元之間。

報導又稱，金融央企降薪的另一面是大陸官方尋求縮小政府內部的收入差距，並引述受此影響人士透露，中國大陸本月稍早意外地給全國數百萬政府工作人員加薪，平均月工資上漲約500元。

據大陸財政部官網披露，中國目前共有27間中央金融企業，包括3大政策性銀行、5大國有商業銀行、4大資產管理公司、6間保險公司等。

路透社上周曾報導，消息人士透露，人民銀行、金管總局、中證監等金融監管部門職員將於本月開始集體降薪，以順應中國2023年啟動的國家機構改革；此次降薪幅度約為50%，降薪後三大監管部門薪酬水平料與公務員薪酬拉齊。

人民銀行 北京

延伸閱讀

魯比歐遭大陸制裁 學者：北京有機會技術性退讓

川普擬對陸商品加徵10%關稅 陸外交部回應

訪陸行最後一站！黃仁勳現身上海 穿皮衣與團隊聚餐

中國大陸下指導棋？傳字節跳動砸1800億買「這2家」晶片

相關新聞

華為手機再度重回大陸銷量第一 美國封殺後首見

Counterpoint發表最新報告指出，2024年第4季，華為以18.1%的市場占有率躍居中國大陸智慧手機市場銷量排行...

2024年大陸出遊達56.15億人次 年增14.8%

大陸文化和旅遊部22日披露，根據大陸旅遊抽樣調查統計結果，2024年，大陸境內出遊人次56.15億，比上年同期增加7.2...

繼央行等監管層後 路透：大陸將對金融央企減薪限薪

路透社引述消息指出，大陸將對中央金融企業實施全面減薪、限薪，要求職級與薪酬不得倒掛。這是繼北京要求金融監管機構集體降薪後...

救A股再出招！大陸6部委聯合推動中長期資金入市 明確五大類資金

救A股大陸再出招! 中共中央金融辦、證監會、財政部、人社部、人民銀行、金融監管總局22日聯合印發「關於推動中長期資金入市...

中國大陸央行大手筆「補水」！專家指春節前不太可能降準

中國人民銀行（大陸央行）22日宣布，為對沖公開市場逆回購到期、現金投放等因素影響，維護春節前流動性充裕，以固定利率、數量...

劍指陸企？日本擬審查「特定外國投資者」對日投資

日本將對特定外國投資者對日投資進行審查，並強制要求在投資前提出申報，相關措施被認為是針對大陸企業。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。