快訊

不是詐騙！國稅局2月寄發補稅單 民眾記得補繳以免挨罰

罕見道歉！哈利王子與梅鐸旗下太陽報和解 將獲「巨額賠償」

穩股市 中國發布推動中長期資金入市方案

中央社／ 台北22日電

為穩住股市，中國6部門今天聯合發布「關於推動中長期資金入市工作的實施方案」，引導商業保險資金及社保基金等加大入市力度。中國證監會主席吳清等高層官員明天將出席記者會介紹相關政策。

中國證券監督管理委員會微信公眾號今天發布，為落實中央「穩住股市、打通中長期資金入市卡點堵點」等重要決策，近日中共中央金融辦、中國證監會、財政部、人力資源社會保障部、中國人民銀行、國家金融監管總局聯合印發「關於推動中長期資金入市工作的實施方案」。

「方案」主要舉措包括5個方面：一是提升商業保險資金A股投資比例與穩定性；二是優化全國社會保障基金、基本養老保險基金投資管理機制；三是提高企業年金基金市場化投資運作水準；四是提高權益類基金的規模和占比；五是優化資本市場投資生態，引導上市公司加大股份回購力度，落實一年多次分紅政策。

「方案」還提到，對國有保險公司經營績效全面實行3年以上的長週期考核；加緊推動第2批保險資金、長期股票投資試點落地，後續逐步擴大參與機構範圍與資金規模。

中國國務院新聞辦公室23日上午將舉行新聞發布會，中國證監會主席吳清、財政部副部長廖岷、人社部副部長李忠、人行黨委委員鄒瀾、金融監管總局副局長肖遠企介紹「大力推動中長期資金入市，促進資本市場高質量發展」有關情況。

中國人民銀行 保險

延伸閱讀

新北市長侯友宜疾呼板殯沒法再等 議員盼更細膩及完整規畫再做

救A股再出招！大陸6部委聯合推動中長期資金入市 明確五大類資金

遠傳結盟虛擬貨幣平台MaiCoin 申辦指定方案抽價值450萬元比特幣

搶春節添購家電商機 中嘉寬頻推「智慧家電隨心選」

相關新聞

2024年大陸出遊達56.15億人次 年增14.8%

大陸文化和旅遊部22日披露，根據大陸旅遊抽樣調查統計結果，2024年，大陸境內出遊人次56.15億，比上年同期增加7.2...

華為手機再度重回大陸銷量第一 美國封殺後首見

Counterpoint發表最新報告指出，2024年第4季，華為以18.1%的市場占有率躍居中國大陸智慧手機市場銷量排行...

繼央行等監管層後 路透：大陸將對金融央企減薪限薪

路透社引述消息指出，大陸將對中央金融企業實施全面減薪、限薪，要求職級與薪酬不得倒掛。這是繼北京要求金融監管機構集體降薪後...

救A股再出招！大陸6部委聯合推動中長期資金入市 明確五大類資金

救A股大陸再出招! 中共中央金融辦、證監會、財政部、人社部、人民銀行、金融監管總局22日聯合印發「關於推動中長期資金入市...

中國大陸央行大手筆「補水」！專家指春節前不太可能降準

中國人民銀行（大陸央行）22日宣布，為對沖公開市場逆回購到期、現金投放等因素影響，維護春節前流動性充裕，以固定利率、數量...

劍指陸企？日本擬審查「特定外國投資者」對日投資

日本將對特定外國投資者對日投資進行審查，並強制要求在投資前提出申報，相關措施被認為是針對大陸企業。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。