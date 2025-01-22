救A股再出招！大陸6部委聯合推動中長期資金入市 明確五大類資金
救A股大陸再出招! 中共中央金融辦、證監會、財政部、人社部、人民銀行、金融監管總局22日聯合印發「關於推動中長期資金入市工作的實施方案」。中長期資金主要來自保險資金、社保基金、基本養老保險基、企（職）業年金、權益類基金五大方面。在業內看來，此舉將引入人民幣兆元資金入市。
此外，大陸國務院新聞辦公室22日發布，將於23日上午9時舉行新聞發布會，包括大陸證監會主席吳清、財政部副部長廖岷、人社會部副部長李忠等人，將介紹大力推動中長期資金入市有關情況。
財聯社報導，方案中特別提到要優化資本市場投資生態，這其中包括引導上市公司加大股份回購力度，落實一年多次分紅政策；推動上市公司加大股份回購增持再貸款工具的運用；允許公募基金、商業保險資金、基本養老保險基金、企（職）業年金基金、銀行理財等作為戰略投資者參與上市公司定增。
在參與新股申購、上市公司定增、舉牌認定標準方面，給予銀行理財、保險資管與公募基金同等政策待遇；進一步擴大證券基金保險公司互換便利操作規模。
方案稱，將重點引導商業保險資金、全國社會保障基金、基本養老保險基金、企（職）業年金基金、公募基金等中長期資金進一步加大入市力度。
分別是提升商業保險資金A股投資比例與穩定性；優化全國社會保障基金、基本養老保險基金投資管理機制；提高企（職）業年金基金市場化投資運作水準；提高權益類基金的規模和占比；優化資本市場投資生態。
近年來監管多次鼓勵引導中長資金入市。2024年9月26日，中共中央政治局會議強調，要努力提振資本市場，大力引導中長期資金入市，打通社保、保險、理財等資金入市堵點。這一表述為後續政策的制定和實施提供了方向性指引。隨後，中央金融辦與證監會聯合印發「關於推動中長期資金入市的指導意見」。
2024年12月11日至12日舉行的中央經濟工作會議，會議提出深化資本市場投融資綜合改革，打通中長期資金入市卡點堵點，增強資本市場制度的包容性和適應性。這一部署進一步明確了中長期資金入市的政策方向和改革重點。
2024年12月14日證監會黨委（擴大）會議明確提出，抓好推動中長期資金入市工作，協同構建完善社保基金、保險、年金、理財等「長錢長投」的制度環境，進一步打通卡點堵點。這表明監管部門將中長期資金入市作為資本市場改革的重要抓手。
剛邁入2025年，證監會年度工作會議定調全年工作方向提出，以深化投融資綜合改革為牽引，進一步打通中長期資金入市卡點堵點，協同推動各類中長期資金建立長週期考核機制，提高權益投資比例，深化公募基金改革。
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