中國大陸央行大手筆「補水」！專家指春節前不太可能降準

中國人民銀行（大陸央行）22日宣布，為對沖公開市場逆回購到期、現金投放等因素影響，維護春節前流動性充裕，以固定利率、數量招標方式，開展了人民幣1.1575兆元（新台幣5.2兆元）逆回購操作。這是近5年大陸央行單日逆回購操作規模最大的一次。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，就春節前時間點來看，考慮到大陸央行已於上月開展高達人民幣1.4兆元買斷式逆回購操作、相當於提前向市場釋放了較大規模中期流動性，本月26日中期借貸便利（MLF）操作將繼續較大規模縮量，持續淡化MLF操作利率的政策利率色彩；綜合當前市場流動性安排、債市調控及宏觀經濟運行態勢判斷，春節前降準的可能性已經不大。

新浪財經指，先前在2024年9月24至27日，大陸央行曾連續4天開展逆回購操作，淨投放金額超過人民幣1兆元。此後，大陸央行一直未曾進行14天期逆回購操作，直至本次在21、22日連續2天開展14天期逆回購操作，淨投放資金規模超過人民幣1.4兆元。

Wind數據顯示，本周大陸央行公開市場將有人民幣1.48兆元逆回購到期，其中22至24日分別到期人民幣9595億元、3405億元、1050億元。

市場人士指出，近日銀行間市場資金面仍偏收斂，資金價格偏貴，人行或將持續加大投放流動性以維穩春節前市場資金面。但銀行體系整體流動性「水位」的回升，還需等待人行進一步投放中長期流動性。

王青表示，儘管22日14天期逆回購規模很大，但他判斷，節前人行公開市場淨投放力度，整體上會較為溫和。本月3日，央行貨幣政策委員會第4季度例會公報提出，要「提高資金使用效率，防範資金空轉」。

另外，再加上近期監管層正採取多重措施，遏制長債收益率過快下行勢頭，1月DR007等資金利率中樞出現一定幅度上漲的可能性比較大，與之前2個月相比，1月流動性會相對偏緊一些。

前海開源基金首席經濟學家楊德龍認為，人行本次開展逆回購操作，主要是為了應對春節前資金面緊張局面，透過大規模的逆回購，能夠為市場提供流動性；實施適度寬鬆的貨幣政策，也是為了支持經濟復甦，有利於推動經濟企穩回升。他預計，後續人行可能還會實施降準降息等措施，以支持經濟復甦。