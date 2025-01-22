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劍指陸企？日本擬審查「特定外國投資者」對日投資

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
日本將對特定外國投資者對日投資進行審查，強制要求在投資前提出申報，被認為針對陸企，圖為站在雙方國旗前的大陸武警。（路透資料照）
日本將對特定外國投資者對日投資進行審查，強制要求在投資前提出申報，被認為針對陸企，圖為站在雙方國旗前的大陸武警。（路透資料照）

日本將對特定外國投資者對日投資進行審查，並強制要求在投資前提出申報，相關措施被認為是針對大陸企業。

日本經濟新聞報導，日本財務省計劃最早春季修訂《外匯及外國貿易法》，新增相關規定。將具有向外國政府提供資訊法定義務的企業和個人，劃分為「特定外國投資者」，目前只有中國大陸被認定有相關法定義務。

報導指出，日本現行的制度具有豁免制度，滿足一定條件下可獲豁免審查，因而被指未能有效防止資訊外洩，如2021年，樂天集團接受騰訊子公司3.65%的出資，由於騰訊聲稱屬純投資、不參與經營管理，因此不須事前審查。

據新規定，特定外國投資者在收購包括核心行業以外、所有受監管企業上市股份逾1%時，必須事前申報；對特定外國投資者持有50%以上表決權的組織，也適用同樣規定。

另外，為防止特定外國投資者實際控制的企業逃避監管，對供電、鐵路等《經濟安全保障推進法》指定的基礎設施企業的投資，不再適用豁免制度。

在中美對立的背景下，各國在出於安全保障考慮，對外國企業投資的監管趨勢愈發明顯。美國在2018年通過「外國投資風險審查現代化法案」（FIRRMA），強化對重要基礎設施等領域的投資審查；歐盟則是在2019年制定規則，對半導體等關鍵領域投資的審查，要求成員國共享資訊。

至於日本執政黨自民黨「經濟安全保障推進本部」，在去年9月提出建議，要求對可能嚴重威脅國家安全的投資，對投資者、投資對象的屬性進行限制審查。

半導體 日本經濟 財務

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