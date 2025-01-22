補貼政策奏效 小米總裁：近期手機日銷量增至4倍

大陸20日起實施數位產品購新補貼政策，小米集團總裁盧偉冰22日在微博透露，小米手機這幾天的日銷量，已達到國家補貼前的4倍，進店人數上漲55%。他還指出，將持續支持「國補」政策，可以優惠價格購入科技產品。

另外，小米董事長雷軍在微博宣布，小米15訂製版手機已在小米商城正式開售。設16GB+512GB儲存配置，定價為人民幣4999元（約新台幣22500元），享受國家補貼後的實際售價，為人民幣4499元（約新台幣20247元），並贈雙人電影票。

香港信報報導，高盛日前發布報告重申小米「買入」評級，12個月目標價為港幣38元；大陸20日起啟動補貼政策，預期手機售價介於人民幣3300至6000元的機種最為受惠，而小米手機售價介於人民幣3000至4000元、人民幣4000至5000元的市占率較高，是這波補貼政策最受惠的業者。在政策推動下，手機銷售有望大大提升。

每日經濟新聞報導，大陸商務部等有關部門發布文件，對實施手機、平板、智慧手表（手環）購新補貼，以及做好2025年家電「以舊換新」工作予以安排，明確具體補貼品類和標準。其中，消費者購買手機等數位產品，每件最高補貼人民幣500元（約新台幣2250元）；買12類家電產品，每件最高補貼人民幣2000元（約新台幣9000元）。

其中，在手機、平板、智能手錶（手環）的「購新補貼」實施方案明確，個人消費者購買單件售價不超過人民幣6000元的產品，可享受購新補貼。每人每類可補貼1件，每件補貼比率為減去生產、流通環節及移動營運商所有優惠後最終銷售價的15%，每件最高不超過人民幣500元。