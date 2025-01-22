美2/1對中國加徵10%關稅 中國大陸：關稅戰沒有贏家

針對美國總統川普表示，最快將於2月1日對中國進口商品加徵10%關稅，中國外交部發言人毛寧今天低調表示，中方始終認為「貿易戰、關稅戰沒有贏家」，中方始終堅定維護國家利益。

中國外交部下午舉行例行記者會，川普新上任的諸多涉中議題，成為現場外媒提問焦點。毛寧在回答相關問題時，作上述表示。

毛寧表示，關於這個（美國對中國加徵關稅）問題，中方多次表明了立場。中方始終認為，「貿易戰、關稅戰沒有贏家」，中方始終堅定維護國家利益。

至於中國方面是否已與美方針對加徵關稅展開溝通，毛寧回答，中方願意與美方保持溝通，妥善處理分歧，拓展互利合作，推動中美關係「穩定、健康、可持續」的發展。

根據法新社等媒體報導，川普於美東時間21日在白宮向媒體表示，將對中國進口商品加徵10%關稅，理由是「基於芬太尼（Fentanyl）正從中國流入墨西哥和加拿大的這項事實」。

當媒體詢問最快將從何時開始加徵這些關稅時，川普表示，「我們考慮可能會在2月1日這一天」。