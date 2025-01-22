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中國房企首例 融創房地產集團完成境內債重組

中央社／ 台北22日電

融創中國昨天公告，其附屬公司融創房地產集團10筆債券的重組方案，已全部經相關債券持有人會議審議通過，意味總規模人民幣154億元（下同，約新台幣649億元）的境內債重組成功，是第一家完成境內公司債券整體重組的中國房企。

據陸媒21世紀經濟報導，融創是債務重組推進較快的大型中國房企，2023年1月完成160億元境內債展期；同年11月，融創透過「債轉股＋發新票」完成百億美元境外債務重組。但去年以來，由於業績恢復不及預期，融創不得不對境內債進行第二次重組。

融創去年11月27日公布境內債第二次重組方案，共10筆債券，涉及4個重組選項，包括現金要約收購、股票或股票經濟收益權兌付、以資抵債和全額長展期。新方案預計降債比例超過50%。

報導說，此次融創境內債重組成功，在緩解流動性壓力的同時，還有助處理境外債。

境外債方面，據知情人士透露，考慮到目前市場情況並未達到預期，融創近期尋求更全面的境外債綜合解決方案。隨著境內外化債工作持續推進，優化整體公司資本結構，增強抗風險能力，為後續恢復生產形成有利條件。

陸媒第一財經21日報導，有市場分析人士表示，融創是第一個真正意義上完成境內債重組的房企，對中國房企推進債務重組具有一定的借鑑意義。

根據克而瑞數據，去年中國房企債券到期規模4828億元，今年債務到期規模達5257億元。業內認為，今年中國房企仍面臨規模不小的債券到期，企業化債工作在今年將會進一步提速。

債務 成功

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