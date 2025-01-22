中國大陸下指導棋？傳字節跳動砸1800億買「這2家」晶片

TikTok的大陸母公司字節跳動，計畫2025年在人工智慧（AI）基礎設施上投資逾120億美元（約新台幣3931億元）。知情人士透露，該公司擬撥出約55億美元（約新台幣1800億元）預算，用於2025年在大陸向華為、寒武紀採購AI晶片，還計畫在海外投資約68億美元（約新台幣2228億元），用先進的輝達晶片增強基礎模型訓練能力。不過針對上述傳聞，字節跳動回應，關於公司計畫的匿名消息不正確。

英媒《金融時報》引述知情人士稱，字節跳動在大陸境內的半導體訂單裡約6成，將流向華為、寒武紀等大陸供應商，其餘將用於購買已降規以符合美國出口管制的輝達晶片。知情人士還指，大陸官方已向大陸科技公司下達「非正式指令」，要求至少3成晶片向大陸供應商購買。

同時，字節跳動已在馬來西亞等地加強運算能力。業界人士透露，即使2023年起陸企被禁止在美國以外地區購買輝達晶片，但仍能透過與第三方數據中心供應商簽訂租賃協議，確保獲得晶片。

字節跳動2023年8月即推出AI聊天機器人「豆包」，據分析平台Aicpb.com數據，「豆包」是大陸最熱門的AI應用程式，字節跳動是輝達在大陸最大客戶。

不過，在川普就任美國總統開展第2任期後，還未宣布是否更改晶片禁令，若持續嚴格執行相關規定，將使字節跳動在海外購買晶片的工作比以往更加困難。